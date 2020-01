Giáp Tết, bắt hàng loạt vụ tàng trữ, buôn pháo lậu

(LĐ online) - Ngày 16/1/2020, Công an huyện Lâm Hà cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 6 vụ vận chuyển, tàng trữ pháo lậu từ đầu năm 2020 tới nay.

Tang vật pháo hoa và pháo bi Công an thu giữ tại nhà ông Tuấn

Theo thông tin ban đầu, ngày 15/1, Công an huyện Lâm Hà phối hợp với Công an thị trấn Nam Ban bắt giữ 3 vụ với 3 đối tượng có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ nhiều pháo các loại. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Thị Kim Liễu (59 tuổi), Nguyễn Quốc Khánh (23 tuổi) và Phạm Văn Tuấn (55 tuổi), cả ba đều ngụ tại thị trấn Nam Ban. Tang vật Công an thu giữ gồm 6 hộp pháo hoa loại 36 quả, 1 hộp pháo hoa loại 49 quả và 400 viên pháo bi.

Đối tượng Nguyễn Quốc Khánh cùng tang vật pháo nổ tại trụ sở Công an huyện Lâm Hà

Tới sáng nay 16/1, các đội nghiệp vụ tiếp tục bắt giữ Nguyễn Quốc Bảo (22 tuổi, ngụ xã Phú Sơn) và Đỗ Thị Ngọc Lan (21 tuổi, ngụ xã Đạ Đờn) đang trên đường vận chuyển 900 viên pháo nổ đi tiêu thụ.

Trước đó, ngày 6/1, tại xã Tân Hà, Tạ Văn Phương (24 tuổi) bị lực lượng Công an xã Tân Hà phát hiện tàng trữ 100 viên pháo hình cầu. Cùng ngày, các trinh sát Công an huyện phát hiện trong thùng hàng của một công ty giao hàng có 3 hộp chứa pháo và đang xác minh làm rõ. Còn tại xã Liên Hà đêm 14/1, lực lượng chức năng phát hiện ông Lương Viết Năm (49 tuổi, ngụ xã Liên Hà) cũng tàng trữ 1 kg pháo.

Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo cùng số pháo bi bị bắt giữ

Thượng tá Trần Văn Trà - Phó Trưởng Công an huyện Lâm Hà cho hay, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020, từ tháng 12/2019, Công an huyện đã bắt giữ hàng loạt vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép trên địa bàn, thu giữ hàng trăm quả pháo các loại. Hiện với số pháo lậu đã tịch thu, các đối tượng liên quan Công an huyện đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

C.PHONG