HỌC SINH, THANH THIẾU NIÊN VI PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG

Nhiều người dân phản ánh thời gian qua các thanh thiếu niên, trong đó có nhiều học sinh thường tụ tập chạy xe tốc độ cao, nẹt pô xe ầm ĩ gây mất an toàn giao thông (ATGT) tại một số tuyến đường trên địa bàn TP Đà Lạt.

Thời điểm các thanh thiếu niên tụ tập, gây rối an ninh trật tự, an toàn giao thông giờ không chỉ từ 21 giờ hôm trước đến 1-2 giờ sáng hôm sau, mà còn diễn ra cả ban ngày.

Một nhóm thanh thiếu niên, trong đó phần lớn là học sinh tham gia tụ tập, phóng nhanh, lạng lách... bị CSGT lập biên bản xử phạt hành chính. Ảnh:C.P

Ở nhà ngoan hiền, ra đường là “tổ lái”

Khoảng 22 giờ ngày 7/1, nhiều xe máy đang lưu thông trên đường Phan Chu Trinh (Phường 9) phải một phen hú vía, dạt cả ra hai bên đường vì đột nhiên có những tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra từ chiếc pô của hai xe gắn máy phân khối lớn phóng vút lên từ phía sau. Ông Trần Văn Hoàn (61 tuổi) nhà ở khu Ngã ba Chi Lăng đang chạy xe cúp 50 phân khối luống cuống chân tay vội vã điều khiển xe đi sát lề đường khi nghe tiếng pô xe các thanh niên ém ga chạy từ xa cả 100 m.

“Mình tay lái yếu, thấy xe phân khối lớn gầm rú phải né từ xa cho yên thân. Ở đường này đông người qua lại nhưng cứ tối khuya thường có nhóm thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, phát tiếng pô ầm ĩ vọng vào nhà làm người dân bên đường rất khó chịu” - ông Hoàn bức xúc và cho hay, nhóm thanh niên chạy xe ầm ĩ như vậy đảo vòng qua lại cả 5 - 6 lượt mỗi tối, nhiều nhất là vào những ngày cuối tuần, nghỉ lễ.

Tương tự như đường Phan Chu Trinh, tại đường Hùng Vương, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Đình Chiểu, Hoàng Văn Thụ... người dân cũng cho biết về khuya vẫn chứng kiến các nhóm chạy từ 2 tới 4 xe không đội mũ bảo hiểm, chạy nhanh với tiếng pô chế nổ rền vang. Trong đó, nổi cộm nhất là cung đường chạy quanh hồ Tuyền Lâm (địa giới Phường 3 và Phường 4), người dân và du khách thường xuyên thấy khi vắng bóng lực lượng CSGT là xuất hiện một số nhóm thanh thiếu niên đi xe máy Suzuki Sport, Satria, Nova, Dream, Wave.

Các xe này đi bình thường nhưng thi thoảng các “tổ lái” thể hiện bất ngờ ém ga chạy tốc độ cao khoảng 100 - 200 m, một số hứng chí “bốc đầu”, vê ga ầm ĩ. Theo Nguyễn Huy (học sinh một trường THPT tại bàn TP Đà Lạt) - người thường xuyên đi cổ vũ nhóm bạn “quái xế nhí” thì gần như 100% xe khi tham gia đi chơi đều độ, chế nhiều bộ phận. Trong đó rất nhiều xe đôn nòng, móc cổ pô, loại bỏ các vách ngăn âm bên trong để thoát hơi tốt hơn, giúp tăng tốc độ cho xe, hoặc thay bô loại mới nổ to và giòn hơn. Chính vì vậy, theo Huy, nếu để ý rất dễ nhận biết vì các xe đều có tiếng pô nổ khác thường hay chân chống mòn vẹt, yếm xe, gương chiếu hậu được tháo rời...

Nhiều gia đình còn buông lỏng quản lý

Theo Đội CSGT Công an TP Đà Lạt, thống kê năm 2019 cho thấy có 371 trường hợp người điều khiển xe máy chưa đủ tuổi trong đó hầu hết là học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố. Trong đó có 199 trường hợp học sinh vi phạm các lỗi: chở ba, không đội mũ bảo hiểm, thay đổi kết cấu xe, lạng lách, chạy thành nhóm quá tốc độ, chạy 1 bánh... Trong năm cũng xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông liên quan tới học sinh, làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Đơn cử mới đây nhất vào chiều 5/1, Đội CSGT Công an TP Đà Lạt nhận được tin báo có hàng chục thanh thiếu niên, học sinh điều khiển xe máy tụ tập có biểu hiện gây rối trên đường Hoa Phượng Tím chạy quanh hồ Tuyền Lâm, gây mất an ninh trật tự và mất an toàn cho người dân, du khách. Đội CSGT phối hợp lực lượng công an phường tiến hành chốt chặn các ngả đường. Lúc này, nhóm thiếu niên tháo chạy tán loạn theo các hướng, bỏ lại xe máy giữa đường. Cơ quan chức năng đã yêu cầu 8 thiếu niên về Công an TP Đà Lạt lập biên bản, tiến hành tạm giữ 15 xe máy đã thay đổi pô, đôn nòng...

Còn trước đó, ngày 27/11/2019, Đội CSGT qua truy xét từ các camera an ninh tại các cung đường thuộc Phường 8, Phường 7, đơn vị đã triệu tập gần 20 thanh, thiếu niên (trong đó có hơn 10 học sinh nam các trường THPT trên địa bàn) tới trụ sở để làm rõ hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ trước sự giám hộ của các phụ huynh, người thân của đối tượng vi phạm. Tương tự, trong tháng 9/2019, Đội CSGT cũng đã phối hợp với công an các phường trên địa bàn qua kiểm tra, rà soát tạm giữ được 15 xe máy, xử phạt hành chính 15 trường hợp với các lỗi tụ tập cổ vũ, bốc đầu, nẹt pô, lạng lách...

Trung tá Mai Xuân Huệ, Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an Đà Lạt cho hay, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý nhiều thanh thiếu niên có hành vi nêu trên, trong đó có nhiều em vi phạm còn đang ngồi trên ghế nhà trường. “Có một số trường hợp chúng tôi phát hiện học sinh vẫn tiếp tục tái phạm. Một phần trách nhiệm chính chúng tôi cho rằng các gia đình còn buông lỏng quản lý, không làm gương được cho con em mình. Hầu hết các trường hợp vi phạm khi làm việc phụ huynh đều biết quy định không được trang bị xe trên 50 phân khối nhưng không chấp hành, thậm chí mua xe rất đắt tiền, tạo điều kiện cho con em mình vi phạm” - ông Huệ nhận xét.

Trước tình hình nêu trên, để việc chấp hành quy định pháp luật của các thanh thiếu niên, học sinh trở thành nề nếp, ý thức tự giác cao thì giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông là vô cùng quan trọng. Trong năm 2020, Công an TP Đà Lạt cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà trường và chính quyền địa phương để điều tiết giao thông ở những khu vực ngoài cổng trường trong các khung giờ cao điểm. Đồng thời, đơn vị sẽ quyết liệt xử lý nghiêm đối với các phương tiện đỗ sai quy định, xử lý triệt để hơn các lỗi vi phạm như học sinh chưa đủ tuổi đi xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm, chở ba, đi hàng ngang, lạng lách, đánh võng... Song song đó, việc phổ biến Luật giao thông tại các trường, phát tờ rơi, tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên, học sinh tham gia bảo đảm trật tự ATGT thông qua các phương tiện đại chúng sẽ được chú trọng thực hiện.

C.PHONG