Khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây tai nạn làm chết một phụ nữ mang thai

TIN LIÊN QUAN Tai nạn giao thông, 1 phụ nữ tử vong trên đèo Mimosa

(LĐ online) - Chiều 31/1, Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an TP Đà Lạt cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Mai Khanh (27 tuổi, ngụ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ nguyên nhân tông chết một phụ nữ trên đèo Mimosa trưa ngày 30/1.

Chiếc xe máy bị ô tô tông biến dạng

Người bị xe ô tô do Trần Mai Khanh cầm lái tông tử vong là chị Nguyễn Thị Thúy (22 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) đang mang thai 20 tuần tuổi. Cũng theo Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tập trung làm rõ các tình tiết, động cơ vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng trên.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xe ô tô tông vào xe máy, tài xế Trần Mai Khanh đã có mâu thuẫn do xe máy làm gãy gương chiếu hậu của xe ôtô khi di chuyển lên đèo Mimosa. Hiện các điều tra viên Đội Điều tra Tổng hợp Công an TP Đà Lạt đang đấu tranh với nghi can để làm rõ các tình tiết liên quan.

Trước đó, như Báo Lâm Đồng đã đưa tin, khoảng 12 giờ trưa 30/1, chị Nguyễn Thị Thúy được một người đàn ông tên Lộc chở trên xe máy đổ đèo Mimosa (Phường 10, TP Đà Lạt) . Khi tới gần điểm tham quan Vườn Thượng Uyển, xe máy chở chị Thúy bị xe ôtô con biển kiểm soát: 60A- 48393 do anh Trần Mai Khanh điều khiển lao lên với tốc độ cao, sau đó bất ngờ đánh lái sang bên phải làn đường, tông thẳng vào từ phía sau xe máy. Hậu quả, chị Nguyễn Thị Thúy tử vong trước khi tới bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn cũng làm người đàn ông tên Lộc và 4 người trên xe ô tô bị thương.

C.THÀNH