Kịp thời ngăn cản hàng chục thanh niên dùng hung khí, bom xăng chuẩn bị hỗn chiến

(LĐ online) - Hai nhóm đối tượng với tổng cộng 49 thanh, thiếu niên dùng dao rựa, mã tấu, gậy gộc và cả bom xăng... chuẩn bị hỗn chiến thì bị lực lượng Công an huyện Di Linh kịp thời có mặt trấn áp, ngăn cản.

Hung khí 2 nhóm đối tượng mang theo để hỗn chiến bị công an thu giữ

Sáng 16/1/2020, Công an huyện Di Linh cho biết vừa phối hợp cùng các lực lượng trấn áp, ngăn cản kịp thời 2 nhóm đối tượng gồm 49 thanh, thiếu niên chuẩn bị hung khí nguy hiểm sẵn sàng hỗn chiến trên địa bàn. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 15/1, tại một nhà hàng ở thị trấn Di Linh (huyện Di Linh), xuất hiện 2 nhóm đối tượng gồm hàng chục thanh, thiếu niên mang theo dao, mã tấu, gậy gộc và bom xăng… tụ tập chuẩn bị hỗn chiến khiến người dân xung quanh hoảng sợ.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Di Linh phối hợp cùng Công an thị trấn Di Linh nhanh chóng đến hiện trường triển khai lực lượng vây ráp, khống chế và bắt giữ 49 đối tượng thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 16 - 29 tuổi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hàng chục hung khí như dao rựa, mã tấu, gậy gộc và cả bom xăng do các đối tượng mang theo.

Các đối tượng được đưa về trụ sở Công an huyện Di Linh lấy lời khai phục vụ công tác điều tra

Sau khi bị khống chế, tất cả các đối tượng được đưa về trụ sở Công an huyện Di Linh lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại cơ quan công an, 49 đối tượng được kiểm tra ma túy và phát hiện có 19 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được công an huyện Di Linh tiếp tục điều tra, làm rõ.

KHÁNH PHÚC