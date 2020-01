Nhiều đột phá trong công tác bảo đảm an toàn giao thông

Sau 6 năm nỗ lực, đến năm 2019, công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh đạt được mục tiêu đề ra là kéo giảm sâu tai nạn giao thông (TNGT) ở cả 3 tiêu chí. Kết quả này vừa là động lực, cũng là thách thức rất lớn trong những năm tiếp theo…

Đà Lạt là một trong những địa phương có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh. Địa phương này đang thúc đẩy thực hiện đề án thi tuyển giải pháp bảo đảm an toàn giao thông. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Báo cáo về tình hình bảo đảm trật tự ATGT năm 2019, ông Trương Hữu Hiệp - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh cho biết: Năm 2019, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông từng bước được nâng lên. Năm 2019, tỉnh không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép. Tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2018 giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Năm 2019, tỉnh cũng không để phát sinh các vụ việc gây mất an ninh trật tự trên tuyến giao thông, tại các trạm BOT. Các ngành chức năng và các địa phương, doanh nghiệp vận tải, bến xe thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và đảm bảo công khai, minh bạch. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng được tổ chức thực hiện thường xuyên, tích cực. Tỉnh đã xây dựng được các chuyên đề hoạt động xuyên suốt liên quan đến lĩnh vực như tải trọng, xe dù, bến cóc…; góp phần răn đe đối với các hành vi vi phạm về trật tự ATGT.

Tổng kết năm 2019, tỉnh đạt được những kết quả hết sức tích cực. Đặc biệt, tình hình TNGT tháng 12 giảm sâu, mặc dù tháng 12 có rất nhiều hoạt động du lịch nhộn nhịp diễn ra. Điều này cho thấy công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động của tỉnh thực hiện kiên trì suốt thời gian qua đã mang lại hiệu quả. Trong 3 tiêu chí, tiêu chí quan trọng nhất là tiêu chí số người chết do TNGT, năm 2019 đã giảm đáng kể. Cụ thể, năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 181 vụ TNGT, làm 134 người chết, 114 người bị thương. Trong đó, va chạm giao thông xảy ra 43 vụ, làm 42 người bị thương; TNGT ít nghiêm trọng xảy ra 14 vụ, làm 24 người bị thương; TNGT nghiêm trọng xảy ra 115 vụ, làm 115 người chết, 4 người bị thương; TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 1 vụ, làm 3 người chết, 1 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 34 vụ tai nạn; số người chết giảm 8 người; giảm 30 người bị thương.

Chỉ đạo quyết liệt

Đạt được những kết quả đáng ghi nhận về tình hình trật tự ATGT năm 2019, theo phân tích của các cơ quan chức năng, đó là do Tỉnh ủy, UBND tỉnh mà đặc biệt là đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT đã có những chỉ đạo rất quyết liệt về công tác đảm bảo ATGT ngay từ đầu năm.

Quán triệt chỉ đạo từ cấp trên, các huyện, thành cũng đã có những nhìn nhận, đánh giá thực chất để đề ra các biện pháp rất thiết thực nhằm đảm bảo ATGT trên địa bàn mình quản lý. Sự chung tay, vào cuộc trong công tác tuyên truyền về Luật Giao thông của các ngành, mặt trận, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến địa phương thời gian qua thực hiện cũng rất hiệu quả. Đặc biệt là công tác tuyên truyền đối với thanh thiếu niên về việc không sử dụng rượu bia ở các địa bàn vùng ven thành phố, các địa bàn huyện, thị cũng đã tạo ra những sự chuyển biến tương đối tốt. Đây có thể được coi là một trong những nguyên nhân góp phần vào việc kéo giảm được cả 3 tiêu chí về ATGT trong năm 2019.

Theo đánh giá của lãnh đạo Công an tỉnh, năm 2019, công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương với lực lượng công an cũng đạt hiệu quả cao. Năm 2019, ngành công an và các địa phương phối hợp tập trung vào công tác tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề nên số lượng xử lý các vụ việc tuy có tăng, mức tiền phạt thu được cao, tình hình an ninh trật tự vì vậy cũng mang lại những kết quả tích cực, đặc biệt là vào những tháng cuối năm.

Trong năm 2019, ngành Giao thông vận tải cũng tích cực tham mưu, đề nghị các cấp thẩm quyền từ tỉnh đến bộ quan tâm kịp thời đầu tư nâng cấp nhiều tuyến đường, xử lý các điểm đen, điểm thắt tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, đảm bảo ATGT.

Tuy nhiên, qua kết quả cho thấy trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều vấn đề tiềm ẩn không thể chủ quan. Cùng với việc tăng trưởng kinh tế, giao thông trên địa bàn tỉnh cũng tăng về số lượng phương tiện. Lượng người tham gia giao thông đến Lâm Đồng cũng tăng. Theo thống kê, lượng xe ô tô bình quân tăng 9%, hiện có hơn 60 ngàn ô tô các loại. Xe máy hiện là hơn 1 triệu xe. Tính bình quân trên đầu hộ thì số lượng xe là rất lớn. Điều này đặt ra áp lực cũng rất lớn về hạ tầng giao thông cho tỉnh trong thời gian tới. Với việc phát triển lưu lượng phương tiện giao thông như hiện nay, nếu không làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền thì sẽ không thể kìm hãm được TNGT, nhất là trong những năm tiếp theo.

Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ

Là một địa bàn miền núi, đèo dốc quanh co nhiều, lưu lượng xe đông, có thể thấy rằng, tình hình ATGT trên địa bàn tỉnh nhìn chung những năm qua ổn định, tuy nhiên TNGT còn diễn biến phức tạp. Vấn đề giao thông không thể chủ quan. Chính vì vậy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh chỉ đạo, ngay từ đầu năm, các ngành, các cấp cần khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu kéo giảm cả ba tiêu chí về giao thông.

Đặc biệt, đồng chí chỉ đạo các ngành chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự ATGT. Nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Nhanh chóng tìm các phương pháp, đôn đốc để xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT chưa thực hiện được trong năm 2019, khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại về kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ 20, 27, 27C, 28,… Quan tâm sửa chữa Các tuyến đường hư hỏng hệ thống biển báo, vạch kẻ đường. Đặc biệt, tăng cường hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Năm 2020 cũng là năm rất đặc biệt, cả nước triển khai thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Vì vậy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phải tập trung ngay từ trước tết để làm công tác tuyên truyền. Đồng chí cũng đề nghị Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng tiên phong và chú trọng tuyên truyền Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt được Chính phủ ban hành ngày 30/12/2019 và có hiệu lực chỉ sau đó 2 ngày, tức ngày 1/1/2020, nâng mức phạt người uống rượu, bia lái xe lên rất cao. Đã uống rượu, bia không lái xe, kể cả xe đạp. Mục tiêu là để người dân hiểu, áp dụng luật và thực hiện nghiêm để phòng tránh tai nạn giao thông.

NGUYỄN NGHĨA