Truy bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy trốn trên đèo Bảo Lộc

(LĐ online) - Chiều 15/1/2020, Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Lâm Đồng chốt đèo Bảo Lộc cho biết, hiện lực lượng chức năng đang phối hợp cùng Công an TP Bảo Lộc, Công an huyện Đạ Huoai, lực lượng dân quân tự vệ cùng người dân đón lõng truy bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy tẩu thoát trốn trên đèo Bảo Lộc.

Camera an ninh ghi lại 1 trong 2 đối tượng trộm cắp trên Quốc lộ 20

Thông tin ban đầu, nhận được tin báo từ Công an TP Đà Lạt lúc 11 giờ 10 phút ngày 15/1, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an huyện Di Linh đón lõng truy bắt 2 đối tượng trộm cắp 1 chiếc xe máy mang BKS: 49B1 - 759.56 (trộm tại địa bàn TP Đà Lạt) và chiếc xe máy khác mang BKS: 49G1 - 400.93 (trộm tại tổ 1, huyện Di Linh).

Đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, 2 đối tượng đã lưu thông xuống đèo Bảo Lộc (hướng Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh) đến điểm chốt chặn của tổ tuần tra kiểm soát đèo Bảo Lộc (thuộc Trạm CSGT Mađaguôi), tại km 104 trên Quốc lộ 20. Tại đây, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện đã ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng 1 trong 2 đối tượng tăng ga lao thẳng vào tổ công tác bỏ chạy.

Tang vật là 2 chìa khóa vạn năng các đối tượng dùng trộm cắp

Khi đến km 102, do mất kiểm soát đối tượng này đã lao xe vào mương thoát nước vứt lại xe và nhanh chân tẩu thoát vào rừng. Trong khi đó, 1 đối tượng khác quay đầu xe chạy từ hướng TP Hồ Chí Minh về Đà Lạt đến km 105, tổ tuần tra kiểm soát khác phát hiện chặn bắt, đối tượng đã bỏ lại xe nhảy xuống vực tẩu thoát.

Đến 18 giờ cùng ngày, lượng chức năng gồm Phòng CSGT chốt đèo Bảo Lộc, Trạm CSGT Mađaguôi phối hợp cùng Công an TP Bảo Lộc, Công an huyện Đạ Huoai, lực lượng dân quân tự vệ và người dân địa phương tiến hành truy bắt 2 đối tượng manh động đang lẩn trốn vào rừng.

KHÁNH PHÚC