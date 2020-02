Bắt gọn tên cướp tài sản giữa ban ngày

(LĐ online) - Chiều 26/2, Công an TP Bảo Lộc cho biết: Đơn vị đang tạm giữ hình sự để hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Minh Luân (35 tuổi, ngụ tại huyện Long Thành, Đồng Nai) về tội “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Pham Minh Luân tại Công an TP Bảo Lộc

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 25/2, nhận được tin báo từ quần chúng về đối tượng cướp giật dây chuyền vàng của một phụ nữ đi đường và đang trên đường tẩu thoát từ xã Đại Lào về TP Hồ Chính Minh. Cụ thể, đối tượng là nam giới, mặc quần jean xanh, áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm, đi dép màu trắng. Đối tượng điều khiển xe máy nhãn hiệu Exciter màu sơn trắng, đỏ, không gắn biển số chạy song song phía bên phải một người phụ nữ đi xe máy cùng chiều trên Quốc lộ 20 (đoạn qua Thôn 4, xã Đại Lào) hướng TP Bảo Lộc – TP Hồ Chí Minh. Bất ngờ đối tượng này áp sát xe của người phụ nữ giật sợi dây chuyền rồi tăng tốc bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an TP Bảo Lộc đã liên hệ với Trạm Cảnh sát Giao thông số 3 Công an Lâm Đồng (đóng tại chốt đèo Bảo Lộc) hỗ trợ, đón đầu truy bắt đối tượng. Ngay sau đó, Công an TP Bảo Lộc đã chuyển toàn bộ những thông tin nhận dạng đối tượng tới tổ Cảnh sát Giao thông Chốt đèo Bảo Lộc. Sau khi tiếp nhận thông tin, 6 chiến sĩ Cảnh sát Giao thông Chốt đèo Bảo Lộc đã âm thầm cải trang bám theo đối tượng. Đến đoạn qua xã Hà Lâm (huyện Đạ Huoai), nghi ngờ có người bám theo, đối tượng đã rú ga tăng tốc, sau đó tấp xe vào hẻm khuất, thay quần dài đổi thành quần xọc, tháo gỡ gương chiếu hậu bên trái xe, gắn biển số xe máy mình điều khiển để qua mặt sự truy đuổi của lực lượng chức năng.

Sau khi “thay hình đổi dạng”, đối tượng tiếp tục tẩu thoát đến Trạm thu phí Tân Phú (giáp giữa thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai và huyện Tân Phú, Đồng Nai) thì bị lực lượng Cảnh sát Giao thông Trạm Mađaguôi mời về trạm để làm rõ. Tại đây, đối tượng khai nhân tên Phạm Minh Luân. Ngay sau đó, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi thuộc Công an Lâm Đồng đã bàn giao đối tượng Luân cho Công an TP Bảo Lộc điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Qua xác minh của Công an Bảo Lộc, đối tượng Luân đã cướp dây chuyển vàng của chị Thoa Thị Tâm (ngụ Phường 1, TP Bảo Lộc). Sau khi bị bắt, đối tượng Luân đã tìm mọi cách quanh co chối tội. Song với những chứng cứ không thể chối cãi, Phạm Minh Luân đã thừa nhận toàn bộ hành vị cướp giật của mình. Ngoài ra, đối tượng Luân còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp tài sản của người đi đường khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, có 2 vụ do đối tượng thực hiện trên địa bàn huyện Đức Trọng.

KHÁNH PHÚC