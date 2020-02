Bắt ''nóng'' nghi can sát hại người phụ nữ ở xã Mê Linh

(LĐ online) - Sáng 26/2, tin từ Công an huyện Lâm Hà, cho biết đã bắt được đối tượng Cao Duy Huệ, nghi can dùng dao sát hại người phụ nữ tại xã Mê Linh vào tối 25/2.

Nghi can Cao Duy Huệ tại cơ quan công an Theo thông tin ban đầu, nghi can Cao Duy Huệ (còn gọi là Tèo, 25 tuổi, ngụ tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) lái xe chở vật liệu xây dựng cho gia đình chị Trịnh Thị Hồng (26 tuổi, ngụ xã Mê Linh, Lâm Hà). Tối 25/2, Huệ đến nhà vợ chồng chị Hồng tại xã Mê Linh để liên hệ công việc, lúc này chỉ có một mình chị Hồng ở nhà. Sau khi lời qua tiếng lại hai bên đã xảy ra tranh cãi, bất ngờ Huệ rút dao đâm tới tấp vào người chị Hồng rồi rời khỏi hiện trường. Hậu quả làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Hà nhanh chóng vào cuộc truy xét, phong tỏa hiện trường, khoanh vùng đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an nhanh chóng xác định Huệ là nghi can số một sát hại chị Hồng. Tại cơ quan công an, bước đầu Huệ đã thú nhận dùng dao sát hại chị Hồng.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân bị sát hại.

THỤY TRANG