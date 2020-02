Bắt quả tang 2 nữ giới sử dụng ma túy tại nhà thuê

(LĐ online) - Qua công tác trinh sát, lúc 21 giờ 30 phút ngày 25/2, Đội Cảnh sát ma túy Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an Phường 6 (TP Đà Lạt) tiến hành kiểm tra căn nhà tại đường Yết Kiêu đã bắt quả tang 2 nữ giới là Phạm Nữ Hoàng Uyên (26 tuổi, trú tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng) cùng Võ Hoàng Yến Thanh (18 tuổi, trú tại Phường 2, TP Đà Lạt) đang sử dụng trái phép chất ma túy. Căn nhà nói trên do Uyên thuê nguyên căn để ở.

Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng tại hiện trường

Tiếp tục kiểm tra, công an phát hiện có ống hút và thẻ nhựa để trên 1 đĩa sứ màu trắng mà Uyên và Thanh khai nhận dùng để sử dụng ma túy. Ngoài ra, công an còn phát hiện Uyên đang cất giấu 1 bịch nilon màu đen có chứa 4 viên thuốc lắc và 1 gói ma túy. Bước đầu, Uyên khai nhận đã mua số ma túy trên với giá 5 triệu đồng về rủ Thanh cùng sử dụng. Cả 2 đã sử dụng hết 1 viên thuốc lắc và đang sử dụng ma túy thì bị bắt quả tang.

Hiện, Công an TP Đà Lạt tạm giữ Phạm Nữ Hoàng Uyên để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

ĐAM TRỌNG