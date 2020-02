CÔNG AN ĐÀ LẠT

Đà Lạt vốn là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, là thành phố du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng cả nước, lượng khách đến hằng năm khá đông, do vậy, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật cũng vì thế tiềm ẩn nhiều phức tạp. Nhận thức rõ điều này, Công an thành phố xác định, phải thực hiện tốt Chỉ thị số 04/CT-BCA - V28 về tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới để tăng cường bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đà Lạt - thành phố xinh đẹp và yên bình. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Theo số liệu của Công an thành phố Đà Lạt, tính đến hết năm 2019, toàn thành phố có 55.436 hộ với 249.196 khẩu sinh sống, trong đó có 8.235 hộ với 40.277 khẩu tạm trú. Là địa phương tiềm ẩn nhiều phức tạp bởi thường xuyên có lượng khách đến và đi khá đông nên Công an thành phố đặc biệt chú trọng đến việc phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an thành phố Đà Lạt thường xuyên quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ toàn ngành về nội dung, tầm quan trọng của công tác phát động Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; đồng thời, thường xuyên chỉ đạo tổ chức triển khai các biện pháp công tác nhằm xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh vững chắc trên địa bàn.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an, Công an thành phố Đà Lạt đã làm rất tốt công tác tham mưu về đảm bảo an ninh trật tự; tranh thủ được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể triển khai các biện pháp kế hoạch xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa… từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Ở những địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được các cấp, các ngành và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Để vận động được đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố Đà Lạt đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức cảnh giác, phát hiện và tố giác tội phạm. Trong 5 năm thực hiện mục tiêu này, Công an thành phố đã tổ chức được 548 đợt tuyên truyền với 230.299 lượt cán bộ, công nhân, viên chức, quần chúng nhân dân, giáo viên, học sinh, đại diện các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, các cơ sở kinh doanh tham dự. Song song đó, Công an thành phố còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông xây dựng 355 phóng sự tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự và các mô hình phòng, chống tội phạm; in ấn, cấp phát 546.529 tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm đến từng hộ dân trên địa bàn. Từ hoạt động này, trong 5 năm qua, quần chúng nhân dân đã nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm công dân, cung cấp cho lực lượng công an 6.333 nguồn tin, trong đó có 2.947 tin có giá trị giúp cơ quan công an điều tra, xử lý 959 vụ việc. Từ kết quả này, Công an thành phố cũng đã đề nghị khen thưởng đối với 188 lượt tập thể, 211 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt tặng giấy khen cho 4 tập thể, 63 cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và cứu nạn, cứu hộ.

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố cũng đã tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm thích hợp với từng vùng, từng địa bàn để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức và Nhân dân tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đến nay, trên toàn thành phố đã xây dựng được 13 loại mô hình với 341 tổ mô hình tại các khu dân cư, cơ quan, trường học. Nhiều mô hình trong số này hoạt động có hiệu quả, thiết thực và được cán bộ, Nhân dân trên địa bàn đánh giá cao và tích cực tham gia như mô hình Tổ dân phố (thôn) không có tội phạm, với 98 mô hình đã ra mắt tại các phường - xã; mô hình Tuyến (đoạn) đường đảm bảo trật tự công cộng, không xảy ra tai nạn giao thông, hiện đã ra mắt được 99 mô hình trên toàn thành phố; mô hình Camera giám sát an ninh đang được xã hội hóa và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh…

Không chủ quan với những kết quả đạt được, xác định trên địa bàn, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục có những hoạt động chống phá và tiềm ẩn những phức tạp nhất định, vì vậy, Công an thành phố Đà Lạt cho biết sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào, nhằm góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

NGUYỄN NGHĨA