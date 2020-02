Đến chùa lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Bằng nhiều hình thức, thủ đoạn đóng vai những người làm từ thiện… nhưng mục đích chính của họ là để tìm cách tiếp cận, lừa đảo người nhẹ dạ cả tin, kể cả người tu hành hòng chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng lừa đảo trong vụ việc. (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Thời gian qua, chúng tôi có nhận được một số tin báo, đơn cầu cứu của bà Trần Thị Tú, thường trú tại xã Hải Điền, huyện Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang tu tập tại Tu viện Chơn Như thuộc ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Trong đơn bà Trần Thị Tú trình bày, năm 2015, bà Đoàn Thị Thanh Thảo và bà Nguyễn Minh Tuyến cùng ngụ tại Thôn 4, xã Tân Châu, huyện Di Linh đã liên kết với nhau, nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt của bà Tú với tổng số tiền 1 tỷ 380 triệu đồng.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, để thực hiện thủ đoạn, hành vi lừa đảo, đối tượng thường đến chùa làm quen với các sư, người quản lý để ngỏ ý bày tỏ lòng mong muốn được cúng dường công đức như: sửa chữa chùa…, nhưng cốt yếu là tạo sự tin tưởng với nhau để rồi lừa gạt tiền. “Sau khi cúng dường và bán bảo hiểm cho tôi, thời gian sau đó bà Thảo lại nói có việc rất cần tiền mong muốn tôi cho vay, thế là tôi đã nhẹ dạ cả tin và cho vay, nhưng đến khi tôi cần lấy lại số tiền đó để giải quyết công việc thì bà Thảo lại không trả. Bà Thảo và bà Tuyến tìm cách gán nợ 2.500 m2 (2,5 sào) đất vườn cho tôi, bắt tôi phải bỏ ra 270 triệu đồng để chuộc sổ, rồi còn đưa bà Tuyến mượn thêm 10 triệu đồng. Khi tôi tìm hiểu ra thì giá trị lô đất đó chỉ có 120 triệu đồng. Sổ đất đã mang tên tôi nhưng bà Thảo và bà Tuyến đã đến văn phòng đăng ký đất đai lấy mà không chịu giao sổ lại cho tôi …”, bà Trần Thị Tú ấm ức.

Do đã quá thời hạn hợp đồng cam kết và nhiều lần yêu cầu trả nợ, nhưng không thấy bà Thảo và bà Tuyến có động thái trả nợ khiến bà Tú lâm vào cảnh khốn khó. Vì vậy, trong năm qua, bà Tú đã gửi đơn cầu cứu lên các cấp chính quyền huyện Di Linh nhờ giải quyết. Sau khi nhận đơn và xem xét nội dung vụ việc, Thường trực Huyện ủy Di Linh đã chuyển công văn và giao cho Công an huyện Di Linh điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. Qua trao đổi với Trung tá K’Ngôs - Phó Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Di Linh, được biết: Thời gian qua, đơn vị cũng đã nhận được công văn chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Di Linh chuyển Công an huyện điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. Nhưng đây là hợp đồng dân sự với số tiền lớn trên 500 triệu đồng là thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Lâm Đồng.

Còn qua buổi làm việc với chính quyền xã Tân Châu, chúng tôi được biết, do bị đòi nợ, nên thời gian qua các đối tượng này thường xuyên vắng nhà gây khó khăn cho các cấp chính quyền địa phương trong việc giải quyết. Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Công an xã Tân Châu đã 3 lần gửi giấy mời bà Nguyễn Minh Tuyến, ngụ tại Thôn 4, xã Tân Châu lên trụ sở UBND xã làm việc, nhưng bà Tuyến không có mặt tại địa phương. Và được biết, hiện cơ quan chức năng Di Linh vẫn đang tiến hành giải quyết vụ việc.

LAM PHƯƠNG