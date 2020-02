Di Linh xóa nhiều tụ điểm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Những năm qua, hoạt động tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Di Linh có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình buôn bán trái phép chất ma túy có chiều hướng ngày càng gia tăng. Trước tình hình trên, thời gian qua, Công an huyện Di Linh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch và tổ chức nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn. Đến nay, huyện Di Linh đã xóa bỏ 10 tụ điểm có hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy, khởi tố 13 bị can, xử lý hành chính 9 vụ, xóa bỏ 9 điểm trồng trái phép cây cần sa. Bên cạnh đó, Công an huyện đã xác lập chuyên án bắt 2 đối tượng, lập hồ sơ cai nghiện 18 trường hợp, vận động cai nghiện 15 trường hợp, xử lý hành chính 53 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền phạt 70 triệu đồng.

Được biết, theo thống kê huyện Di Linh hiện có 246 đối tượng nghiện ma túy.

LAM PHƯƠNG