Đột nhập quán bar, phát hiện 92 thanh niên say ma tuý

(LĐ online) - Sáng 15/2, đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết rạng sáng cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động trên 150 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ đột kích kiểm tra quán bar Rain (đường Lê Hồng Phong, Phường 4, TP Đà Lạt) và phát hiện 92 thanh niên đang say ma túy.

Thời điểm các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh ập vào quán bar

Thông tin ban đầu, khi thấy đoàn kiềm tra, nhiều đối tượng vứt bỏ ma túy vương vãi ngay trên sàn. Thời điểm lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, quán bar này có 279 khách, trong đó có nhiều đối tượng có dấu hiệu sử dụng chất ma túy. Lực lượng chức năng đã yêu cầu tất cả các đối tượng đứng nguyên vị trí, tạm thời đưa tay lên đầu để tránh tẩu tán tang vật.

Số bột trắng nghi ma tuý đá các thanh niên dùng tại quán bar

Hơn 300 người, bao gồm cả khách và nhân viên làm việc cho quán bar Rain đã được lực lượng chức năng đưa về trụ sở Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục làm việc. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng lập biên bản tạm giữ 140 chai rượu do nước ngoài sản xuất chưa có hóa đơn, chứng từ cùng một số công cụ hỗ trợ trái phép.

Hơn 300 người được đưa về trụ sở Công an tỉnh để kiểm tra, xác minh

Qua kiểm tra nhanh, cơ quan Công an xác định có 92 đối tượng dương tính với chất ma túy, trong đó có 5 nhân viên của quán bar Rain. Trong sáng nay (15/2), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Lương Đình Chức, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vẫn đang tiếp tục làm việc với hàng chục đối tượng có liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh xác minh, mở rộng điều tra.

C.THÀNH