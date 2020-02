Hiệu quả từ mô hình Camera an ninh trên địa bàn huyện Đức Trọng

Sau một thời gian triển khai, mô hình Camera an ninh ở Đức Trọng đã phát huy được hiệu quả tốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm. Đến nay, mô hình này đang được triển khai nhân rộng khắp tại các xã, thị trấn trong huyện.

Trung tá Lê Xuân Mai - Trưởng Công an xã Phú Hội, theo dõi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thông qua hệ thống camera an ninh được đặt tại trụ sở Công an xã. Ảnh: Thy Vũ

Xã Ninh Gia là một trong những địa bàn tập trung nhiều hộ dân kinh doanh buôn bán của huyện Đức Trọng. Trên địa bàn xã hiện có 408 cơ sở kinh doanh buôn bán, chủ yếu với các dịch vụ: kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, cà phê giải khát và các mặt hàng phục vụ sản xuất, tiêu dùng. Đồng thời, xã có 2 tuyến quốc lộ đi qua, vì vậy, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Để đảm bảo trật tự an ninh, bảo vệ tài sản của Nhà nước và Nhân dân, Ban Công an xã Ninh Gia đã triển khai mô hình “Camera an ninh”. Bước đầu đã lắp đặt 9 camera quan sát dọc tuyến Quốc lộ 20 và các thôn Ninh Hòa, Thiện Chí, Đăng Sê Rôn, với tổng kinh phí đầu tư 100 triệu đồng. Tuy mới được triển khai, song mô hình “Camera an ninh” đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của quần chúng nhân dân. Toàn bộ kinh phí lắp đặt đều được xã hội hóa 100%, từ đóng góp của các hộ gia đình, cá nhân cũng như các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn xã. Chị Mai Thị Hoài (thôn Đại Ninh) nói: “Từ lúc các camera an ninh được lắp đặt, an ninh trật tự trên địa bàn thôn cũng ổn định hơn, người dân chúng tôi cũng thấy an tâm hơn rất nhiều”. Từ hiệu quả của mô hình “Camera an ninh”, thời gian tới, Ban Công an xã Ninh Gia sẽ tiếp tục huy động xã hội hóa lắp đặt camera trên địa bàn các thôn và các tuyến đường chính, đảm bảo toàn xã Ninh Gia có hệ thống camera an ninh giám sát, từ đó giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Thôn Phú An - xã Phú Hội cũng là thôn xã hội hóa toàn bộ nguồn kinh phí từ người dân để lắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn. Trước khi triển khai mô hình Camera an ninh, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn diễn biến khá phức tạp. Đặc biệt, hàng năm, cứ đến mùa cà phê, tình trạng trộm cắp cà phê diễn ra thường xuyên, bà con khó kiểm soát. Nhưng từ khi triển khai mô hình camera giám sát, tình trạng trộm cắp cà phê đã được đẩy lùi. Ông Trần Thành - Bí thư Chi bộ thôn Phú An cho biết: “Lúc đầu, thôn chỉ mắc 3-4 camera thí điểm, sau thấy hiệu quả, tình trạng trộm cắp, tụ tập giảm hẳn. Thêm vào đó, ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường cũng được nâng cao. Vì vậy, Ban Nhân dân thôn và Chi bộ thôn đã tiến hành vận động người dân đóng góp và nhận được sự đồng tình hưởng ứng từ tất cả mọi người. Nhờ đó, số lượng camera an ninh cũng dần tăng lên, đến nay, toàn thôn đã lắp đặt được 16 mắt camera dọc các tuyến đường của thôn”.

Ngoài việc lắp đặt hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường giao thông, xã Phú Hội còn vận động các gia đình, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo nhân rộng mô hình.

Việc trang bị hệ thống camera giám sát hoạt động liên tục 24h/ngày giúp các lực lượng chức năng dễ dàng tra cứu, theo dõi đối tượng, phương tiện đi lại qua vùng giám sát, nắm bắt được tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện tại, hầu hết các hình ảnh ghi lại từ camera đều được truyền tải về hệ thống máy tính của Ban Công an xã. “Từ khi có các camera an ninh hỗ trợ, tình trạng mất an ninh trật tự, uống rượu, gây gổ hoặc tụ tập cũng giảm hẳn. Và đặc biệt là mô hình Camera an ninh kết hợp cùng với mô hình Ánh sáng an ninh thì hiệu quả càng rõ rệt. Từ khi camera an ninh được triển khai trên địa bàn tới nay, tình trạng vi phạm an ninh trật tự, trộm cắp… đã giảm khoảng 30% so với trước đó. Và hiện, chúng tôi cũng đã và đang tiếp tục vận động người dân nhân rộng mô hình này tại một số thôn còn lại”- Trung tá Lê Xuân Mai - Trưởng Công an xã Phú Hội, cho biết thêm.

Ông Nguyễn Phúc Thịnh, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh - Công an huyện Đức Trọng, cho biết, trong năm 2018 toàn huyện chỉ mới lắp đặt được 82 camera an ninh thì đến năm 2019, đã vận động, kêu gọi Nhân dân lắp đặt được 801 mắt camera an ninh trên địa bàn các xã, thị trấn. Theo đó, trên các tuyến đường chính, các khu vực trọng điểm, các đường trục thôn đã được trang bị hệ thống camera an ninh. Hệ thống ghi lại hình ảnh 24/24 giờ đã mang lại hiệu quả rất lớn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. “Năm 2020 này, Huyện ủy làm chủ đầu tư, giao cho Công an huyện cùng công ty tư vấn khảo sát, lắp đặt 130 mắt camera an ninh trị giá 10 tỷ đồng tại các điểm đen, cộng đồng trên địa bàn huyện. Các đường truyền từ các mắt camera này sẽ được truyền trực tiếp về Công an huyện và hiện, Công an huyện cũng đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất. Dự kiến trong tháng 3/2020 này sẽ được triển khai và nếu mang lại hiệu quả cao, năm 2021 dự án cũng sẽ tiếp tục được triển khai” - Đại tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng, thông tin thêm.

THY VŨ