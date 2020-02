PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Phường 1, thành phố Ðà Lạt đang ngày càng được nhân rộng và đạt những kết quả thiết thực. Ðó là nhờ thời gian qua, Phường 1 đã cụ thể hóa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với địa bàn. Hầu hết các mô hình của phường không còn là khẩu hiệu suông hay thành lập về mặt hình thức khô cứng mà ngày càng đi vào chiều sâu và đã trở thành thói quen, ý thức và hành động thường ngày của mọi tầng lớp nhân dân.

Chợ Đà Lạt, một trong những địa điểm phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, nhưng thời gian qua, thông qua các mô hình về an ninh đã được đảm bảo về an ninh trật tự. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Đà Lạt từ lâu đã là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng của cả nước và khu vực. Phường 1 lại là địa bàn trung tâm của thành phố, là nơi tập trung đông khách du lịch cả trong và ngoài nước; cũng là địa bàn tập trung nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú với 312 cơ sở cùng nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh các loại hình dịch vụ du lịch khác. Đặc biệt, trên địa bàn Phường 1 còn có 3 khu chợ lớn nhất của tỉnh, gồm khu Chợ Đà Lạt, khu Đà Lạt Center và Khu chợ đêm. Chính vì vậy, Phường 1 luôn tiềm ẩn rất nhiều những vấn đề phức tạp gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, song song với đó, thì địa bàn này lại có những thuận lợi nhất định trong công tác vận động xã hội hóa để ứng dụng nhiều biện pháp triển khai, thực hiện xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách đa dạng, phong phú.

Xác định là địa bàn tiềm ẩn nhiều vấn đề về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là tệ nạn trộm cắp, móc túi ở các khu chợ, Công an Phường 1 thời gian qua luôn xác định phải tập trung vào công tác tuyên truyền pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến rộng rãi mọi người dân. Nhờ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và cảnh giác với hoạt động của các loại tội phạm, tạo sự đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường trong việc phối hợp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của phường và của thành phố ngày càng phát triển.

Để kêu gọi sự tham gia của người dân và triển khai thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đảng ủy Phường 1 đã ban hành Nghị quyết (NQ) về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự từng năm; NQ về xây dựng và nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn phường. UBND phường cũng đã ban hành các kế hoạch xây dựng và triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó xác định, công tác xây dựng và sử dụng các mô hình, điển hình tiên tiến là nhiệm vụ quan trọng, là yếu tố bứt phá trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát huy triệt để thế mạnh của việc kêu gọi toàn dân tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Đảng ủy, UBND Phường 1 cũng xác định, công tác xây dựng và sử dụng các mô hình phòng chống tội phạm như mô hình tự quản, tự giác trong công tác phòng ngừa tội phạm là cốt lõi của phong trào. Chính từ đó, trong những năm qua, trên địa bàn Phường 1 đã xây dựng và sử dụng 10 mô hình phòng, chống tội phạm, tự quản về an ninh trật tự với 32 câu lạc bộ, tổ, đội khác nhau. Các mô hình được bố trí đều ở các địa bàn dân cư, khu vực để quản lý trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến an ninh trật tự.

Năm 2019 vừa qua, phường đã nhân rộng thêm 2 tổ dân phố nữa và đến nay đã có 10 tổ dân phố xây dựng và triển khai mô hình Tổ dân phố không phát sinh tội phạm, có 3 tuyến đường không vi phạm trật tự công cộng, không xảy ra tai nạn giao thông, đó là tuyến đường: 3/2, Lê Thị Hồng Gấm và Nguyễn Văn Cừ.

Bên cạnh việc vận động người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia vào việc xã hội hóa trên một số lĩnh vực để thuận lợi hơn trong triển khai, thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Phường 1 còn làm rất tốt công tác phối hợp giữa Công an phường với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong năm 2019, Công an phường đã thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy ở 14 ngân hàng đóng trên địa bàn, Ban Quản lý Chợ Đà Lạt, Chợ Đà Lạt Center và các cơ sở lưu trú du lịch. Công an phường cũng phối hợp với Trường Đoàn Kết và Trường Đoàn Thị Điểm duy trì các buổi giao ban để thống nhất nội dung phòng, chống tội phạm, phòng chống bạo lực học đường, tuyên truyền Luật Giao thông…

Đặc biệt, trong xu thế khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, Công an phường cũng đã năng động áp dụng khoa học công nghệ vào trong công tác phòng, chống tội phạm. Bên cạnh việc xã hội hóa mô hình Camera an ninh rộng rãi khắp địa bàn, tháng 3/2019, Công an phường đã tham mưu cho UBND phường xây dựng mô hình “Tiếng chuông cảnh báo” kết nối hệ thống báo động giữa các ngân hàng trên địa bàn với Công an phường. Sau một thời gian thử nghiệm mô hình thu được hiệu quả, cuối tháng 8/2019, UBND Phường 1 đã tổ chức ra mắt mô hình này và kết nối hệ thống báo động của 12 ngân hàng với Công an phường.

Với những mô hình thiết thực, hiệu quả và cách thức triển khai đúng hướng, phù hợp địa bàn, sự vào cuộc tích cực và không ngừng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tình hình an ninh trật tự ở Phường 1, thành phố Đà Lạt thời gian qua đạt được những thành công đáng kể. Chưa hài lòng với những kết quả đạt được, để phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy sức mạnh, xây dựng địa bàn Phường 1 trở thành địa bàn an toàn, an ninh, trật tự, lực lượng Công an Phường 1 cho biết, sẽ phát huy thành quả đạt được, song song đó, tiếp tục tham mưu xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm mới, phù hợp với tình hình địa phương trong giai đoạn tiếp theo nhằm tổng hợp nguồn sức mạnh từ Nhân dân, xây dựng thế trận an ninh liên hoàn chống lại mọi dấu hiệu, hành vi phạm tội, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân cũng như tạo điều kiện tốt nhất để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

NGUYỄN NGHĨA