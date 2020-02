Quy định mới về cho vay tiêu dùng để đẩy lùi tín dụng đen

“Từ đầu năm đến nay, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công an kiểm soát chặt, xử lý nghiêm nạn tín dụng đen là nhiệm vụ trọng tâm. Lực lượng công an đã vào cuộc quyết liệt, khởi tố nhiều vụ án, đã có nhiều địa phương làm tốt việc này như: Thanh Hóa, Đăk Nông, Gia Lai, Cần Thơ... Để giải quyết dứt điểm nạn tín dụng đen, cần có sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Công an, NHNN, các bộ ngành và địa phương. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp của nhân dân trong đấu tranh tố giác tội phạm”, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam nói.