Tóm gọn 2 đối tượng chuyên trộm xe máy

(LĐ online) - Chiều 17/2, Công an TP Đà Lạt cho biết mới bắt được 2 đối tượng chuyên trộm xe máy thời gian qua trên địa bàn tỉnh.

Hai đối tượng trộm xe máy trên địa bàn TP Đà Lạt sáng nay

Theo thông tin ban đầu, sáng 17/2, tại cây xăng 79 (tổ Thái An, Phường 12), một người dân phát hiện 2 đối tượng đang dắt xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã báo lực lượng Công an phường. Ngay sau đó, Công an Phường 12 đã có mặt, tiến hành kiểm tra 2 đối tượng là Bùi Quang Đông (33 tuổi, trú thôn Đông, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà) và Đỗ Hoàng Huy (26 tuổi, trú thị trấn Diên Khánh, tỉnh Đồng Nai). Qua xác minh, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy ngày 16/2 tại huyện Đức Trọng, 1 vụ trộm cắp xe máy khoảng 1 tuần trước đó tại thị trấn Diên Khánh, Đồng Nai.

Tang vật của các đối tượng dùng để “hành nghề”

Trong sáng nay, Công an Phường 12 đã di lý 2 đối tượng trên đến Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt để làm rõ, xử lý theo thẩm quyền. Tang vật Công an thu giữ gồm 2 xe máy đều hiệu Yamaha Exciter BS 49E1- 664.1... và 49E1-637..., 1 giỏ xách chứa 1 kềm cộng lực, 3 mã tấu, 4 vam phá khoá, 1 biển số xe 79D1.725... cùng nhiều công cụ khác phục vụ việc trộm xe. Cùng ngày, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Lạt đã bàn giao 2 đối tượng cho Công an huyện Đức Trọng lập hồ sơ xử lý theo quy định.

C.THÀNH