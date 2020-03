189 cơ sở cam kết phòng, chống dịch COVID-19

Tuân thủ chỉ đạo của UBND tỉnh về tạm dừng các hoạt động kinh doanh một số dịch vụ vui chơi giải trí để phòng, chống dịch COVID-19 (bắt đầu ngày 21/3), Công an TP Đà Lạt cho biết, các quán bar, karaoke, rạp chiếu phim, massage, trò chơi điện tử trên địa bàn đã thực hiện nghiêm việc tạm ngừng hoạt động.

Trò chơi điện tử bị tạm ngưng hoạt động từ 7 giờ ngày 21/3

Ngày 25/3, Công an TP Đà Lạt cho biết thêm, 189/200 cơ sở kinh doanh như vũ trường, quán bar, karaoke, rạp chiếu phim, massage, trò chơi điện tử đều đã ký cam kết phòng dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, tạm thời đóng cửa ngừng hoạt động (11 cơ sở chưa cam kết do cơ sở đóng cửa không hoạt động, chủ cơ sở không có mặt tại địa phương). Trước đó, Công an Đà Lạt đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với các phường tổ chức rà soát, điều tra cơ bản, nắm hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện, từ đó tổ chức tuyên truyền, vận động chủ cơ sở chấp hành yêu cầu tạm đóng cửa để phòng dịch, vì sự an toàn chung của cộng đồng.

Theo ghi nhận, các vũ trường, hệ thống massage, phòng trà, karaoke, quán nét trên địa bàn TP Đà Lạt mấy ngày qua đã đồng loạt đóng cửa, treo biển tạm dừng hoạt động. Các chủ cơ sở kinh doanh này cho biết, dù biết sẽ thiệt hại về mặt kinh tế nhưng sẽ tuân thủ khuyến cáo từ chính quyền vì sức khỏe của bản thân, cộng đồng vẫn là điều quan trọng nhất trong thời điểm này.

