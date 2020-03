Bị phạt 10 triệu đồng vì thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên facebook

(LĐ online) - Chiều 11/3, Công an TP Bảo Lộc cho biết đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với một cô gái đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên trang facebook cá nhân. Đó là B.T.H.N (25 tuổi, ngụ tại xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh).

B.T.H.N làm việc với cơ quan công an

Trước đó, vào chiều 2/3, phát hiện một tài khoản facebook đăng tải thông tin về dich bệnh Covid-19, với nội dung: “Bảo Lộc mình đã có người nhiễm virut Corona nhé. Đang DC cách ly tại BV. MN đừng chủ quan”, Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành xác minh chủ tài khoản facebook nói trên là B.T.H.N; đồng thời, khẳng định thông tin B.T.H.N đăng tải trên trang facebook cá nhân là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật.

Để làm rõ những động cơ, hành vi đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 nói trên, Công an TP Bảo Lộc đã triệu tập B.T.H.N lên làm việc. Tại cơ quan công an, N. khai nhận: Vào tối 1/3, N có đến nhà người bạn tại phường B’Lao, TP Bảo Lộc chơi thì nghe được thông tin chủ một cửa hàng bánh mỳ tại Bảo Lộc bị nhiễm virus Corona và đang được cách ly điều trị tại Bệnh Viện II Lâm Đồng. Tuy chưa xác thực thông tin trên đúng hay sai, nhưng nghĩ để mọi người nâng cao cảnh giác nên N. đã đăng tải thông tin trên lên trang facebook cá nhân của mình. Sau khoảng 6 tiếng đăng tải nội dung trên, tài khoản facebook của N. đã nhận được hàng trăm bình luận, tất cả đều thể hiện sự bất an, lo lắng. Đến chiều 2/3, sau khi nghe nhiều người cảnh báo và đọc được thông tin có người đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 đang bị cơ quan chức năng truy tìm, nên B.T. H. N đã tự gỡ bỏ nội dung trên khỏi trang facebook cá nhân của mình.

Quá trình làm việc với Công an TP Bảo Lộc, B.T.H.N nhận thức được việc đăng tải thông tin không đúng về dịch bệnh Covid-19 đã gây hoang mang dự luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương. Đồng thời, N. cũng cam kết không tái phạm hành vi trên.

Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực “bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện”, Công an TP Bảo Lộc đã ra Quyết định xử phạt B.T.H.N 10 triệu đồng về hành vi nói trên.

KHÁNH PHÚC