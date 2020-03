Công an Bảo Lộc tìm người bị giật dây chuyền vàng tại Dốc Ánh Mai

(LĐ online) - Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bảo Lộc đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Phạm Minh Luân can tội Cướp giật tài sản xảy ra ngày 25/02/2020 tại Thôn 4 (xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc). Quá trình điều tra, bị can Phạm Minh Luân khai nhận: Vào ngày 25/09/2018, bị can Luân điều khiển xe mô tô lưu thông từ hướng Đồng Nai đi Đà Lạt, khi đi đến đoạn đường Quốc lộ 20 (khu vực dốc Ánh Mai, thuộc thôn Ánh Mai 2, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), Luân phát hiện một chiếc xe mô tô chở ba đang lưu thông cùng chiều (người điều khiển xe và người ngồi sau là phụ nữ, người ngồi giữa là trẻ em), người phụ nữ ngôi sau có đeo một sợi dây chuyền vàng nên Luân điều khiển xe áp sát và giật sợi dây chuyền vàng của người phụ nữ này rồi tăng ga bỏ chạy.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Bảo Lộc thông báo tìm bị hại của vụ án. Ai là người bị hại của vụ án thì liên hệ với Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Bảo Lộc để giải quyết hoặc trực tiếp liên hệ với Cán bộ thụ lý là: Đồng chí Trương Đức Anh, SĐT: 0356.212.567 để được giải quyết.

Đ.A