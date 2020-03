Đạ Huoai: Điều tra nghi án nhóm thanh niên xông vào nhà dân nổ súng, chém 4 người bị thương

(LĐ online) - Sáng 3/3, Công an huyện Đạ Huoai cho biết đang điều tra vụ việc nhiều thanh niên xông vào nhà anh Nguyễn Văn Đức (ngụ tại thị trấn Đạ M’ri) nổ súng và vung dao, mã tấu chém 4 người bị thương.

Nhóm thanh niên mang theo súng xông vào nhà anh Đức bắn người bị thương được camera ghi lại (Ảnh cắt từ camera)

Theo Trung tá Phạm Ngọc Lợi - Phó Trưởng Công an huyện Đạ Huoai, đơn vị đang phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện tiến hành xác minh, củng cố chứng cứ điều tra làm rõ vụ việc. Theo đó, Công an huyện Đạ Huoai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc, lấy lời khai các nhân chứng và tiến hành các thủ tục giám định thương tích đối với những người bị thương. Đặc biệt, khẩu súng mà nhóm thanh niên sử dụng bắn 1 người bị thương tại nhà anh Nguyễn Văn Đức đã được Công an huyện Đạ Huoai thu giữ để phục vụ công tác điều tra. “Hiện tại, khẩu súng đã được Công an huyện gửi tới Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) giám định xác định rõ chủng loại súng để phục vụ điều tra. Khi có kết quả giám định khẩu súng, cơ quan điều tra sẽ có căn cứ để xử lý vụ việc” - Trung tá Phạm Ngọc Lợi cho biết thêm.

Trước đó, vào tối 20/1/2020, nhóm thanh niên khoảng 20 người mang theo 1 khẩu súng, mã tấu, dao xông vào nhà anh Nguyễn Văn Đức (thị trần Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai) hành hung làm 4 người có mặt trong nhà anh Đức bị thương. Trong đó, có anh Nguyễn Công Thạnh (em họ anh Đức) bị trúng đạn gây thương tích ở tai; 3 người khác đang ở trong nhà anh cũng bị nhóm thanh niên chém gây thương tích. Toàn bộ quá trình nhóm thanh niên mang theo súng, dao, mã tấu xông vào nhà hành hung nhiều người đều được camera gia đình anh đức ghi lại.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an thị trấn Đạ M’ri và Công an huyện Đạ Huoai đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện, Công an huyện Đạ Huoai đã triệu tập một số người liên quan trong nhóm thanh niên và ra lệnh cấm đi khỏi đụa phương đối với những người này để phục vụ công tác điều tra.

HẢI ĐƯỜNG