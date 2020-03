Hiệu quả từ phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Đức Trọng

Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) ở huyện Đức Trọng đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều địa phương trong huyện đã xây dựng được những mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở cơ sở, giữ vững cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Đồng chí Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2019

Theo UBND xã Phú Hội, nhận thức rõ việc bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, ngay từ đầu năm, Ban Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy ra Nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh. Nghị quyết đã được quán triệt, triển khai đến từng cấp ủy, đảng viên. UBND xã căn cứ vào Nghị quyết lập kế hoạch, chương trình công tác cụ thể và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp thích hợp. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã luôn nỗ lực phấn đấu đáp ứng vai trò là hạt nhân xung kích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; luôn bám sát các chủ trương, kế hoạch của Đảng ủy, công an cấp trên. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thực lực cách mạng ở cơ sở. Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nhất là các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chống lại âm mưu thủ đoạn kích động, lôi kéo quần chúng gây rối, gây bạo loạn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Phòng ngừa đấu tranh, trấn áp bọn tội phạm hình sự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông và các tệ nạn khác trên địa bàn.

Không riêng địa bàn xã Phú Hội, thời gian qua, phong trào TDBVANTQ đã có sự lan tỏa sâu rộng đến các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể, huy động được đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn Đức Trọng tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cụ thể, với vai trò tham mưu, nòng cốt trong xây dựng phong trào TDBVANTQ, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã giao cho Công an huyện Đức Trọng chủ động tham mưu cho UBND huyện tổ chức thành công đợt diễn tập thực binh phòng thủ A2 cấp huyện; hội thao chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy cơ sở, dân phòng năm 2019; triển khai khảo sát, lắp đặt 102 mắt camera an ninh trên các tuyến đường, khu dân cư trọng điểm về an ninh trật tự trên địa bàn huyện; đồng thời, vận động quần chúng nhân dân địa bàn các xã, thị trấn lắp đặt 801 mắt camera an ninh, phục vụ công tác phòng, chống tội phạm; gắn 186 biển cảnh báo về an ninh trật tự, 13 biển tuyến đường camera an ninh...

Cũng trong năm 2019, các cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã quan tâm, củng cố và tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm đã có sẵn như: “Thanh niên xung kích”, “Tổ tuần tra”, “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Mô hình tự quản về an ninh trật tự”, “Thanh niên với pháp luật”, “Camera an ninh”... Hiện nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng và duy trì hoạt động cả 618 tổ an ninh nhân dân, 107 tổ tuần tra nghĩa vụ, 205 tổ hòa giải, 27 đội dân phòng, 125 điểm đăng ký tạm trú, 1 ban bảo vệ dân phố. Ngoài ra, trên toàn huyện hiện có 81 khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu, 214 tổ hòa giải, 9 câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”, 6 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”... tiếp tục được nhân rộng.

Các mô hình này đã và đang thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, góp phần đưa huyện Đức Trọng về đích nông thôn mới năm 2019.

Có thể khẳng định, với sự huy động rộng rãi các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công nhân viên chức tham gia vào công tác bảo vệ an ninh trật tự, đã phát huy được khí thế cách mạng và sức mạnh của quần chúng giữ vững an ninh quốc gia. Đồng thời, tạo được bước chuyển biến quan trọng trong nhận thức về trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhờ đó, trong năm qua đã kiềm chế được sự gia tăng của các loại tội phạm và tai nạn giao thông, triệt phá các băng nhóm tội phạm ngay từ khi mới manh nha, lập lại kỷ cương, pháp luật trên địa bàn, được Nhân dân trong huyện đồng tình ủng hộ.

NHẬT MINH