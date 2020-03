Khởi tố nhóm thanh niên nghiện hút trộm vườn lan trị giá tiền tỷ

(LĐ online) - Chiều 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chuyển hồ sơ, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố thêm 2 bị can trong đường dây 5 thanh niên tổ chức trộm cắp vườn lan trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng tại địa bàn huyện Đức Trọng.

Đối tượng Trần Hiền - người cầm đầu trong vụ trộm vườn lan trị giá 4,5 tỷ đồng Hai đối tượng bị đề nghị khởi tố là Trần Huyền Phong (34 tuổi) và Nguyễn Văn Thắng (22 tuổi). Cả hai cùng trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Đại uý Nguyễn Việt Dũng - Phó Đội Trinh sát tuyến địa bàn, Phòng PC02 cho biết trước đó, ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong đường dây trên, gồm: Trần Hiền (39 tuổi), Huỳnh Văn Dự (39 tuổi) cùng ngụ tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng và Trần Quốc Tường (22 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) về tội trộm cắp tài sản.

Theo Đại uý Dũng, tối 9/2, nhân lúc anh Nguyễn Bảo Lâm (ngụ thôn R’Chai 2, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) không có nhà, nhóm đối tượng đã cắt khóa vào vườn lan của anh, nhổ khoảng 150 giò lan đột biến trị giá hàng tỷ đồng, chỉ chừa lại chậu.

Do giá trị tài sản bị mất cắp lớn (trên 500 triệu đồng), Ban Giám đốc Công an tỉnh đã giao cho Phòng PC02 xác lập chuyên án điều tra, làm rõ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC02 phối hợp với Công an huyện Đức Trọng đã xác định được 1 nhóm thanh niên nghiện ma túy có biểu hiện trộm cắp tài sản.

Tới 29/2, Cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp các đối tượng, trong đó có Trần Hiền là đối tượng cầm đầu vụ trộm. Khám xét nơi ở các nghi phạm, cơ quan công an thu được hơn 200 chậu lan rừng các loại.

Tới 9/3, Phòng PC02 tiếp tục triệu tập các nghi phạm Trần Huyền Phong và Nguyễn Văn Thắng để đấu tranh làm rõ. Khám xét nơi của nghi phạm, cơ quan công an thu được gần 150 chậu lan giả hạc. Phong và Hiền khai nhận đó là số lan nhóm đã lấy trộm từ vườn gia đình anh Nguyễn Bảo Lâm.

Phòng PC02 đã tiến hành lập hội đồng giám định định giá toàn bộ số hoa lan mà anh Lâm bị mất trộm và xác định số lan nhóm nghi can trộm của anh Lâm có giá trị khoảng 4,5 tỷ đồng.

Được biết, các nghi can trên đều nghiện ma túy lâu năm, có có tiền án, tiền sự. Hiện, Phòng PC02 đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án trộm cắp nêu trên.

C.THÀNH