Nhắc nhở 3 học sinh đưa tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19

(LĐ online) - Ngày 9/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an Lâm Đồng cho biết đã làm việc với 3 học sinh bậc THPT trên địa bàn TP Đà Lạt (đều là nữ giới) để tuyên truyền, nhắc nhở do các em đưa tin sai lệch về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh những ngày qua.

Những nội dung sai lệch được 3 học sinh đưa lên trang cá nhân mạng xã hội Facebook khiến nhiều người lo lắng

Theo thông tin ban đầu, ngày 18/2, tài khoản facebook B.Th.T.Tr đã đăng tải nội dung “Nghe thông tin Đà Lạt mình bị corona 30 người hở mọi người. Thông tin chính xác không vậy?”. Bài viết sau đó được nhiều người like, share và bình luận gây hoang mang cho cộng đồng mạng trên địa bàn.

Trường hợp thứ hai là N.L.H.N, cũng trong ngày 18/2 đã đăng tải nhiều lần nội dung liên quan đến dịch Covid-19 tại Lâm Đồng như “Đà Lạt tui!..”, “Biết ngay mà kiểu gì chả dính”… Các thông tin trên lập tức khiến nhiều người tranh luận và bày tỏ lo lắng.

Trường hợp thứ 3 là trang facebook cá nhân có tên P.U. Để dễ bán hàng online, P.U đã đăng nội dung “Nay em về được 150 cái khẩu trang cho mọi người sử dụng ạ, Corona tới Đà Lạt rồi mọi người nhanh tay đặt nha” lên trang facebook cá nhân.

Tại cơ quan Công an, cả 3 trường hợp trên (đều là học sinh bậc THPT trên địa bàn TP Đà Lạt) đã thừa nhận hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên trang thông tin điện tử cá nhân. Các em cho biết thông tin sai lệch nêu trên được đăng tải do được nghe từ bên ngoài nhưng do thiếu hiểu biết pháp luật, bản thân nhẹ dạ cả tin nên đã chỉnh sửa nội dung và đăng tải thông tin sai lệch về dịch bệnh để muốn cảnh báo cho người khác.

Trong đó, có trường hợp vì biết dịch Covid-19 đang nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo dự luận lên đã bịa đặt thông tin nhằm thu hút mọi người để bán hàng online. Sau khi được mời lên cơ quan Công an tỉnh làm việc, cả 3 trường hợp cam kết lập tức gỡ, xóa bài viết và đăng tin đính chính trên trang facebook cá nhân.

Từ tháng 1/2020 tới nay, Phòng PA03 Công an Lâm Đồng đã mời lên làm việc trên 10 trường hợp, trong đó có nhiều trường hợp là học sinh để nhắc nhở, tuyên truyền; đồng thời, xử phạt hành chính vì chia sẻ, phát tán thông tin thiếu căn cứ, sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.

C.THÀNH