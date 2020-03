Phát hiện quán karaoke, mát xa cam kết đóng cửa nhưng vẫn hoạt động

Thực hiện nghiêm Thông báo số 1597 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc dừng hoạt động một số dịch vụ văn hóa, giải trí trên địa bàn tỉnh gồm: vũ trường, quán bar, karaoke, rạp chiếu phim, massage, trò chơi điện tử (từ 7h00 ngày 21/3/2020), các ngành chức năng đã yêu cầu gần 200 cơ sở cam kết thực hiện.

Ngày 26/3, Công an TP Đà Lạt cho biết, sau khi cho các cơ sở tự nguyện cam kết, Công an TP Đà Lạt kết hợp với lực lượng công an các phường tiến hành kiểm tra việc thực hiện cam kết của các cơ sở và đã phát hiện ít nhất 3 cơ sở trên thực tế vẫn hoạt động.

Theo đó, đối với 3 trường hợp vi phạm nêu trên, Công an TP Đà Lạt đã lập biên bản và xử lý theo quy định.

C.THÀNH