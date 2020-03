Số trường hợp uống rượu, bia khi tham gia giao thông giảm sâu

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, kể từ khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực, Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 100 của Chính phủ. Chủ động thành lập các tổ công tác liên ngành tiến hành tổ chức kiểm tra công khai nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông để răn đe, phòng ngừa và xử lý vi phạm. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, chỉ tính từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/1/2020; thời điểm cao điểm dịp lễ, tết và khách du lịch cao trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với 3.506 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Tạm giữ 34 xe ô tô, 699 mô tô và tước 494 giấy phép lái xe. Trong đó, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 336 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tạm giữ 28 ô tô, 308 mô tô và đã tước có thời hạn 174 giấy phép lái xe.

Cũng theo đánh giá của lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh, trong tháng 2, qua kiểm tra, hầu như ý thức của người tham gia giao thông đã được nâng lên rõ rệt, số vụ tai nạn giao thông giảm sâu, số trường hợp uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông cũng đã giảm sâu (khoảng 50%) so với những lần kiểm tra trước.

NGUYỄN NGHĨA