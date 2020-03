Tạm giữ một thiếu niên để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em

(LĐ online) - Chiều 29/3, Cơ quan điều tra Công an TP Đà Lạt xác nhận đang tạm giữ hình sự T.N.A. D. (17 tuổi, hiện đã nghỉ học, trú tại huyện Lâm Hà) để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân của D. chính là "bạn gái" mới 12 tuổi tên T. (đã thay đổi tên, trú tại TP Đà Lạt).

Thiếu niên D. có hành vi vi phạm pháp luật khi mới 17 tuổi

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 1/2020, thông qua trang mạng xã hội facebook, D. và T. quen nhau, đã gặp gỡ ở ngoài và dần có tình cảm với nhau. Tới tối 25/3, D. điều khiển xe máy chở T. đi chơi, sau đó về phòng trọ của D. tại Phường 2 (TP Đà Lạt). Tại đây, cả hai đã quan hệ tình dục nhiều lần tới ngày 26/3. Thời gian này, gia đình T. đi tìm con không thấy nên báo Công an TP Đà Lạt.

Quá trình xác minh, Công an TP Đà Lạt xác định giữa D. và T. có nhiều cuộc nói chuyện với nhau qua mạng xã hội facebook cá nhân. Tới 11 giờ 30 phút ngày 26/3, khi D. đi ra ngoài phòng trọ thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Tại Cơ quan Công an, D. đã khai nhận bước đầu mối quan hệ như trên. Đồng thời, nạn nhân T. cũng xác nhận là "người yêu" của D. Theo Cơ quan điều tra, hành vi của D. có dấu hiệu của tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự. Do đó, Cơ quan điều tra Công an Đà Lạt đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với D. và hiện đang hoàn tất thủ tục khởi tố bị can theo luật định.

C.THÀNH