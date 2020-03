Xử lý hơn 80 trường hợp thanh, thiếu niên tụ tập nẹt pô, đua xe trái phép

(LĐ online) - Ngày 23/3, Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP Bảo Lộc cho biết: Từ đầu năm 2020 đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã và đang hoàn thiện các hồ sơ xử lý hơn 80 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ liên quan đến xe máy độ, chế. Đây là những thanh, thiếu niên trên địa bàn TP Bảo Lộc và các địa phương lân cận như Bảo Lâm, Di Linh và các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận tụ tập thành các nhóm cùng nhau sử dụng xe máy độ, chế tổ chức đua xe, nẹt pô, bốc đầu, lạng lách vào ban đêm khiến người dân bức xúc. Điều đáng nói, hầu hết các trường hợp vi phạm có độ tuổi từ 16 đến 28 tuổi; trong đó, có một số học sinh đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Hầu hết các xe máy do các thanh, thiếu niên sử dụng đua xe, nẹt pô, bốc đầu… đều được độ, chế thay đổi kết cấu như đôn dên, xoáy nòng, thay pô…

Thượng tá Đoàn Văn Sử - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP Bảo Lộc, cho biết: “Hầu hết thanh, thiếu niên vi phạm mà đơn vị đã và đang xử lý từ đầu năm đến nay đều sử dụng xe máy phân khối lớn, đôn dên, xoáy nòng làm thay đổi kết cấu và hình dáng xe… Thường thì các trường hợp vi phạm tổ chức thành đam đông và có người cảnh giới để đua xe, nẹt pô trong đêm gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Để xử lý được những trường hợp này, đơn vị phải bố trí lực lượng cải trang, mật phục và theo dõi trong nhiều đêm mới xử lý được. Trong số hơn 80 trường hợp vi phạm từ đầu năm đến nay, có 25 thanh, thiếu niên vừa bị đơn vị tạm giữ phương thiện trong những ngày gần đây và đang triệu tập lên làm việc để xử lý vi phạm theo quy định. Với những lỗi vi phạm nói trên, tùy từng trường hợp, các chủ phương tiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1,5 đến 8 triệu đồng. Đối với những trường hợp tái vi phạm hoặc phương tiện không có giấy tờ sẽ bị tịch thu xe theo quy định. Riêng đối với những trường hợp vi phạm là học sinh, đơn vị đã mời phụ huynh và đại diện ban giám hiệu nhà trường tới ký cam kết để kịp thời giáo dục”.

Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP Bảo Lộc cho biết thêm, cùng với việc xử lý nạn đua xe trái phép, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đơn vị còn thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ theo từng chuyên đề cụ thể. Theo đó, từ đầu năm đến này, đơn vị đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 728 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ; trong đó, có 284 trường vi phạm là ô tô. Các lỗi vi phạm chủ yếu như chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn và vi phạm tải trọng… Qua đó, cơ quan công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 750 triệu đồng.

KHÁNH PHÚC