Bắt đối tượng bị truy nã về tội cướp giật tài sản

(LĐ online) - Sáng 24/4, Công an TP Bảo Lộc cho biết, vừa nhận bàn giao đối tượng truy nã Trần Văn Thi (35 tuổi, ngụ tại khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) từ Công an phường Lộc Phát. Trước đó, từ tin báo của quần chúng và qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống hệt Quyết định truy nã bị can của Công an TP Dĩ An đối với Trần Văn Thi đang lẫn trốn tại một căn nhà trên đường Cao Bá Quát (phường Lộc Phát). Sau khi nắm chắc tình hình, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 23/4, Công an phường Lộc Phát đã huy động lực lượng bao vây căn nhà khống chế bắt gọn đối tượng Trần Văn Thi.

Trần Văn Thi bị Công an phường Lộc Phát bắt giữ khi đang lẫn trốn truy nã

Theo Quyết định truy nã ngày 13/4/2020 của Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) thì Trần Văn Thi bị khởi tố và truy nã về tội “Cướp giật tài sản”. Đây là đối tượng nguy hiểm, được Công an TP Dĩ An phát lệnh truy nã trên toàn quốc.

Hiện, Công an TP Bảo Lộc hoàn tất thủ tục, hồ sơ bàn giao cho Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

