Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(LĐ online) - Chiều 22/4, Công an TP Đà Lạt đã ra quyết đinh bắt giữ Vũ Văn Nam (34 tuổi, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an đã kịp thời khống chế và bắt giữ Nam khi đối tượng định lẩn trốn

Trước đó, qua thông tin trinh sát, trưa 22/4, Công an Phường 6, Đà Lạt đã phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt bất ngờ đột kích vào một nhà trọ trên đường Yết Kiêu bắt quả tang một vụ tàng trữ ma túy.

Khi lực lượng công an tiếp cận khu nhà trọ thì đối tượng Vũ Văn Nam đang mang ma túy đi từ một phòng trọ ở số nhà 20B Yết Kiêu ra đường. Cuộc vây bắt Nam đã diễn ra khá quyết liệt khi đối tượng cố tình chạy trốn và dùng một số thủ đoạn khác để đối phó. Tuy nhiên, các chiến sĩ công an TP Đà Lạt đã kịp thời khống chế bắt gọn. Trong quá trình vật lộn, đối tượng đã cố ý để rơi vãi ma tuý cất dấu trong người và nhanh tay vứt một bao thuốc lá bên trong có chứa 1 gói tinh thể màu trắng xuống đất. Tuy nhiên, tất cả hành động này của Nam đều không thể lọt khỏi sự quan sát của các chiến sỹ công an và đã được ghi hình lại đầy đủ để làm bằng chứng.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 bao thuốc lá bên trong có chứa 1 gói tinh thể màu trắng nghi ma túy. Tiến hành kiểm tra phòng trọ số 8 nơi Nam vừa bước ra, lực lượng chức năng phát hiện có 2 vợ chồng khác đang thuê trọ tại phòng này và bên trong phòng trọ có nhiều kim tiêm và dụng cụ sử dung ma túy. Các đối tượng khai nhận đều nghiện ma túy lâu năm.

Làm việc với cơ quan công an, Nam khai nhận mua số ma túy trên từ một người chưa rõ tên ở TP Hồ Chí Minh mang về để sử dụng. Tuy nhiên, Nam không giải thích được việc có mặt ở khu trọ trên và mối quan hệ với những người bên trong.

Hiện, Công an TP Đà Lạt đang điều tra Nam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tiếp tục làm việc với 2 vợ chồng trong nhà trọ để điều tra làm rõ vụ việc.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN