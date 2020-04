Cát Tiên: Nỗ lực dẹp nạn cờ bạc ở địa bàn giáp ranh

Cờ bạc luôn là tệ nạn gây nhức nhối cho xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Hậu quả của những cuộc đỏ đen là kinh tế khánh kiệt, nhiều gia đình tan cửa nát nhà, kéo theo đó là các vấn nạn cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, trộm cắp, cướp giật tài sản... Cờ bạc cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng vi phạm pháp luật ở nông thôn ngày một gia tăng.

7 đối tượng đánh bạc ở thị trấn Phước Cát bị bắt tại cơ quan điều tra

Ở thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, địa bàn giáp ranh với tỉnh Bình Phước, tệ nạn này có thời điểm gia tăng và là vấn đề gây nhức nhối ở địa phương. Từ xã nâng cấp lên thị trấn được hơn một năm nay, dễ dàng nhận thấy thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên đang có nhiều đổi thay. Tuy thế, đời sống của bà con nơi đây vẫn chủ yếu là dựa vào nông nghiệp. Nhìn thôn xóm bình yên, cứ nghĩ đây sẽ là địa bàn bình yên, nhưng vẫn còn đó những tệ nạn ăn sâu, bám rễ ở vùng quê này, đó là tệ nạn cờ bạc. Nạn cờ bạc len lỏi trong một số thôn, đặc biệt là vào thời điểm sau khi thu hoạch mùa vụ. Với vai trò tham mưu và trực tiếp đấu tranh, quản lý địa bàn, Công an thị trấn Phước Cát đã tổ chức nắm tình hình, lên kế hoạch đấu tranh và đã cùng Công an huyện triệt phá nhiều vụ đánh bạc mà mới đây nhất đã bắt 7 đối tượng tham gia đánh bạc với tổng số tiền tang vật bị thu hơn 30 triệu đồng.

Đại úy Nguyễn Văn Tỉnh - Trưởng Công an thị trấn Phước Cát cho biết: Đối tượng cờ bạc ở vùng này thường xuyên thay đổi địa điểm, khi tổ chức đánh bạc có lực lượng cảnh giới để đề phòng việc bị phát hiện, chính vì thế công tác trinh sát, bắt quả tang rất khó khăn.

Vụ bắt 7 đối tượng đánh bạc diễn ra tại khu vực nhà ông Đàm Văn Canh, ở Tổ dân phố 10, thị trấn Phước Cát. Nơi đánh bạc của 7 đối tượng khá vắng vẻ, địa hình đồi núi vây quanh, chỉ có một con đường độc đạo dẫn vào. Các trinh sát buộc phải đột kích theo hướng từ trên đồi xuống nhà. Khoảng 12h đêm ngày 21/1, 10 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Cát Tiên và Công an thị trấn Phước Cát đã đột kích và bắt quả tang 7 đối tượng đang đánh bạc ăn tiền theo hình thức bầu cua.

Điều đáng nói là dù tất cả những người bị bắt đều làm nông và sinh sống trên địa bàn nhưng trong số này có nhiều đối tượng có tiền sự về hành vi đánh bạc. Thạch Trung Thương, đối tượng bị bắt sau đó cho biết: Công việc chính của Thương là ở nhà làm rẫy, làm ruộng. Hôm bị bắt, Thương cho biết mang theo 2,9 triệu đồng để chơi, lúc công an vào bắt thu hết còn khoảng 1 triệu rưỡi.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 1 bộ bầu cua, 5 triệu 250 ngàn đồng tại chiếu bạc, hơn 25 triệu đồng trên người các đối tượng, tạm giữ 8 xe máy. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đều không thừa nhận hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, với chứng cứ thu được, Công an huyện Cát Tiên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi đánh bạc.

Để ngăn chặn tình trạng cờ bạc ở vùng nông thôn này, Công an huyện Cát Tiên đã chỉ đạo lực lượng hình sự phối hợp với các lực lượng chuyên môn, công an địa bàn tăng cường nắm tình hình, bám sát địa bàn, thường xuyên lên danh sách, răn đe, giáo dục những người tham gia đánh bạc.

Đồng thời lập hồ sơ, củng cố, xử lý nghiêm trước pháp luật đối với các đối tượng cứng đầu, ngoan cố.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng phát động rộng rãi phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ sở, các tổ chức đoàn thể và hộ gia đình trong việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức phòng chống tệ nạn cờ bạc cho mỗi người dân...

Đại úy Vũ Ngọc Sáu - Đội phó Đội Điều tra tổng hợp cho biết: Hầu hết các vụ đánh bạc ở quê nhỏ lẻ nhưng hậu quả lại rất lớn nếu để tình trạng này tràn lan. Khó khăn khi bắt và dẹp nạn cờ bạc ở vùng quê là các đối tượng thường khai báo nhỏ giọt, không hợp tác. Nhưng dựa vào Nhân dân và với sự phối hợp chặt chẽ, sự đồng thuận của Nhân dân, Công an huyện Cát Tiên đã và đang nỗ lực để kéo giảm tệ nạn cờ bạc tại thị trấn Phước Cát, trả lại sự bình yên vốn có của một địa bàn giáp ranh.

NGUYÊN THI - LÊ TIẾN