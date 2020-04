Công an Bảo Lộc đột kích khách sạn, bắt giữ 23 con bạc

(LĐ online) - Khi hơn 20 con bạc say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài “xì lát” trong một khách sạn trên địa bàn Phường 1 (TP Bảo Lộc) thì bị công an đột kích ập vào bắt quả tang.

23 con bạc đang say sưa phát phạt trong khách sạn Thiên Ban bị Công an Bảo Lộc đột kích bắt quả tang

Chiều 13/4, Đại tá Phùng Tất Thành - Trưởng Công an TP Bảo Lộc xác nhận, đơn vị vừa đột kích bắt quả tang một vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn và đang tạm giữ 23 đối tượng liên quan (21 nữ và 2 nam) để điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

Tin từ Công an TP Bảo Lộc cho hay, sau nhiều ngày theo dõi, xác minh, lập phương án đấu tranh thì vào lúc 14 giờ 30 ngày 12/4, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc đã bất ngờ đột kích vào khách sạn Thiên Ban trên đường Nguyễn Công Trứ (Phường 1, TP Bảo Lộc) bắt quả tang 23 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài “xì lát”. Bị bao vây, đột kích bất ngờ, nên tất cả các con bạc đều bị khống chế. Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ 57 triệu đồng trên chiếu bạc và 20 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan khác. Ngay sau đó, lực lượng công an đã lập biên bản quả tang, dẫn giải các đối tượng về trụ sở Công an TP Bảo Lộc lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Theo Thượng tá Đặng Văn Kiên - Phó trưởng Công an an TP Bảo Lộc, trước mắt, đơn vị tạm giữ 23 nghi can tại sòng bạc; tiếp tục lấy lời khai, củng cố tài liệu chứng cứ, phân loại hành vi các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

H.ĐƯỜNG