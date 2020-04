Công an Đà Lạt tăng cường đảm bảo an ninh trật tự công cộng và an toàn giao thông dịp lễ

(LĐ online) - Từ ngày 24/4, Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 19 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, cho phép hoạt động trở lại một số ngành nghề như vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh, các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, các điểm thăm quan du lịch… Cùng với đó, dịp lễ 30/4 và 1/5, cán bộ, công nhân, người lao động được nghỉ 4 ngày nên lượng du khách đến Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng sẽ tăng cao, tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ trên địa bàn dự báo sẽ diễn biến phức tạp. Để chủ động đảm bảo tốt tình hình, không để xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ, đề phòng và làm giảm tai nạn giao thông trong dịp lễ, Công an thành phố Đà Lạt đã có văn bản chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị trực thuộc phối hợp với các ban, ngành địa phương tập trung giải quyết trật tự công cộng trên dịa bàn phụ trách; tập trung xử lý trật tự công cộng, tăng cường quản lý và xử lý tình hình buôn bán hàng rong, tình trạng đậu đỗ xe sai quy định, tình hình an ninh trật tự công công tại các khu, điểm du lịch… Đặc biệt, có kế hoạch giải quyết an toan giao thông, điều phối giao thông, tránh ùn tắc tại một số tuyến, địa điểm phức tạp như khu vực vòng xoay chợ Đà Lạt, ngã ba Nguyễn Văn Cừ/Ánh Sáng; tuyến Nguyễn Chí Thanh, 3 Tháng 2, Lê Thị Hồng Gấm, Bùi Thị Xuân, 3 Tháng 4…

Lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt cũng chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an Phường 1, Phường 10 đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, trật tự công cộng tại khu vực Chợ Đêm, Quảng trường Lâm Viên và các địa bàn trung tâm; phân công lực lượng tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự giao thông, trật tự công cộng khép kín trên địa bàn; phối hợp tuần tra, kiểm soát chống đua xe trái phép; phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm tra xử lý tình trạng xe khách, xe buýt, xe taxi vi phạm quy định phòng chống dịch…

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN