Đam Rông: Bắt 2 đối tượng sử dụng ma túy tại nhà

(LĐ online) - Chiều 18/4, Thượng tá Lê Văn Trúc - Trưởng Công an huyện Đam Rông thông tin, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng sử dụng ma túy.

2 đối tượng Lê Văn Minh và Phạm Văn Lượng

Theo thông tin ban đầu, tại nhà Lê Văn Minh (24 tuổi, trú tại thôn Thanh Bình, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông), lực lượng Công an phát hiện Minh cùng với Phạm Văn Lượng (21 tuổi, trú tại thôn Đạ Mur, xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông) có biểu hiện vừa sử dụng xong chất kích thích nên đã khống chế 2 đối tượng trên. Qua khám xét, trong nhà của Minh có nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy như: Kim tiêm, bật lửa, giấy bạc…

Kiểm tra trên người đối tượng phát hiện trong người của Phạm Văn Lượng có 02 gói nilon trong suốt, bên trong có chứa chất màu trắng ngà (nghi là heroin), lực lượng Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ các tang vật có liên quan. Theo lời khai ban đầu của Phạm Văn Lượng, 2 gói nilon trên chứa heroin và đang mang số ma túy trên đi giao hộ cho người khác với số tiền công là 4 triệu đồng. Hiện, Cơ quan điều tra Công an huyện Đam Rông đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Trước đó, vào ngày 4/4, Công an huyện Đam Rông đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Trang A Lầu (32 tuổi, trú tại thôn Dơng Glê, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông) đang bán ma túy tại nhà riêng. Tang vật thu giữ là 1 gói nilon bên trong có chứa ma túy loại heroin với trọng lượng 0,0864g. Khám xét tại nhà Trang A Lầu, phát hiện thêm 1,5490g heroin và 0,4477g ma túy đá (Methamphetamine). Ngày 13/4, Cơ quan điều traCông an huyện Đam Rông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trang A Lầu để tiếp tục điều tra.

C.THÀNH