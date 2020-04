Dùng chứng minh thư giả mở tài khoản ngân hàng bán trục lợi

(LĐ online) - Ngày 1/4, Công an TP Đà Lạt cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Lý Thị Mỹ Kiều (20 tuổi, ngụ Phừng 6, Quận 6, TP Hồ Chí Minh), về hành vi dùng chứng minh thư giả mở tài khoản ngân hàng, sau đó đưa cho bạn trai là người nước ngoài bán với giá từ 12 - 24 triệu đồng/tài khoản.

Lý Thị Mỹ Kiều làm việc tại trụ sở Công an TP Đà Lạt

Trước đó, ngày 30/3, Công an Phường 2, TP Đà Lạt nhận được tin báo từ một ngân hàng trên đường Phan Đình Phùng về việc có một phụ nữ nghi dùng chứng minh thư giả để mở tài khoản. Công an Phường 2 đã tới hiện trường mời đối tượng này về trụ sở làm việc và bàn giao cho Công an TP Đà Lạt xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định, chứng minh thư trên mang tên Ông Thị Thắm (26 tuổi, nơi đăng ký thường trú Ấp Chợ, An Thạnh 2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng, cấp ngày 26/8/2010) mà đối tượng dùng để mở tài khoản tại ngân hàng là giả.

Người phụ nữ trên buộc phải thừa nhận tên thật là Lý Thị Mỹ Kiều và chứng minh thư thuê một đối tượng tại TP Hồ Chí Minh làm giả với giá 2 triệu đồng.

Theo lời khai ban đầu của Kiều, đối tượng có bạn trai là người nước ngoài. Người này cho Kiều biết, nếu có tài khoản ngân hàng sẽ bán được cho nhóm người nước ngoài với giá từ 12 - 24 triệu đồng/tài khoản. Do đó, Kiều đã làm giả chứng minh thư rồi lên Đà Lạt mở tài khoản tại các ngân hàng nhằm mục đích đưa cho bạn trai đem bán. Khi mở tài khoản tới ngân hàng thứ 3 thì đối tượng bị phát hiện, bắt giữ.

Theo Công an TP Đà Lạt, tội phạm công nghệ cao thường mua tài khoản của các ngân hàng trong nước để sử dụng vào hoạt động phạm tội. Phổ biến nhất là hình thức giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát... đang điều tra vụ án, gọi điện yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản này cho chúng. Qua vụ việc, Công an TP Đà Lạt đề nghị các ngân hàng trên địa bàn cần kiểm tra kỹ các giấy tờ của người đến mở tài khoản, tránh tình trạng dùng giấy tờ giả vẫn mở được tài khoản để phục vụ mục đích phi pháp.

Hiện, Kiều đang bị tạm giữ theo quy định để cơ quan Công an xác minh, làm rõ vụ việc.

C.THÀNH