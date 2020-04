Đường thông thoáng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Thời gian qua, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết nên đường sá những ngày qua khá thông thoáng. Cứ ngỡ đường sá thông thoáng thì tình hình an toàn giao thông không đáng lo ngại như khi đông đúc, nhưng ngược lại, nhiều người dân, đặc biệt là thanh niên, người thì phóng nhanh gây tai nạn, số thì lợi dụng đường vắng tụ tập để biểu diễn bốc đầu xe, đua xe…

Bắt giữ các đối tượng tổ chức biểu diễn bốc đầu xe và có dấu hiệu tụ tập đua xe trái phép. Ảnh: Lê Tiến

Khoảng gần 6 giờ sáng, một đoạn đường 3 Tháng 4, Phường 3, Đà Lạt bỗng trở nên ồn ào, nhốn nháo dù đang trong thời gian cách ly toàn xã hội, bởi tiếng người dân gọi nhau chạy ra cứu người bị tai nạn giao thông. Vụ việc được nhân chứng kể lại rằng, anh Thừa đang đứng tập thể dục trong sân nhà thì nghe tiếng xe ô tô gầm lên rồi đâm sầm vào sân của quán bán hàng ăn nằm đối diện nhà anh. Chiếc xe ô tô jeep nằm chổng bánh lên trời, tài xế mắc kẹt trong xe nên người dân gọi nhau đập cửa kéo ra. Điều đáng nói là đường 3 Tháng 4 vốn khá rộng, những ngày này đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên càng thông thoáng, hầu như rất ít người tham gia lưu thông vào sáng sớm. Lý do được xác định là do tài xế chủ quan chạy xe quá nhanh, vượt quá tốc độ cho phép nên đến khúc cua không làm chủ được tay lái đã tông thẳng vào quán ven đường. Rất may tài xế chỉ bị thương ở tay và không ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân cũng như những người xung quanh.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, ở Phường 3, Đà Lạt cho biết: “Trong thời gian dịch bệnh, lượng người tham gia giao thông giảm nhưng hầu hết tôi thấy nhiều người chạy xe trên đường hay phóng rất nhanh. Có lẽ do thấy đường vắng nên họ chủ quan, ít quan sát nên mới xảy ra trường hợp tự lao vào quán như thế này”.

Từ đầu năm đến nay, Công an các huyện, thành phố đã phát hơn 900 tài liệu tuyên truyền cho lái xe, 25.000 tờ rơi về an toàn giao thông, tuyên truyền đến hộ kinh doanh không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Đặc biệt, tuyên truyền đến các thanh, thiếu niên cá biệt hay tụ tập đua xe về Luật An toàn giao thông đường bộ, vận động không tham gia đua xe gây mất an toàn giao thông. Đồng thời, tuyên truyền Luật An toàn giao thông đường bộ cho 1.520 học sinh, giáo viên; 870 lái xe, 211 chủ doanh nghiệp vận tải ký cam kết về bảo đảm an toàn giao thông và phát 2.800 khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Trước đó, vào ngày 4/4, Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Lạt cũng đã phối hợp với Công an Phường 2 và Công an Phường 3 bắt quả tang 4 đối tượng đang chơi cỏ Mỹ ở khu qui hoạch dự án thể thao (Mả Thánh cũ) và bắt 5 đối tượng khác tụ tập đông người có dấu hiệu đua xe ở khu vực hồ Tuyền Lâm (đoạn nối ra đèo Prenn). Đây là nhóm thanh, thiếu niên hư hỏng đã bị công an đưa vào theo dõi từ trước. Các đối tượng khai địa điểm hay tụ tập đua xe, biểu diễn bốc đầu xe là ở khu vực cao tốc Liên khương, đường hồ Tuyền Lâm nối ra đèo Prenn, đoạn đèo Tà Nung và khu qui hoạch dự án thể thao tỉnh...

Ở một số nơi khác, đặc biệt là ở vùng ven thành phố, người dân những ngày này còn chủ quan chạy xe máy ra đường nhưng không đội mũ bảo hiểm, có người đi ngược chiều trong khi những người lưu thông khác thì chạy nhanh nên khá nguy hiểm.

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, một bộ phận người dân chưa tự giác chấp hành pháp luật trong tham gia giao thông. Trong đó có nhiều lỗi vi phạm như đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ...

Liên tiếp những vụ việc mất an toàn giao thông do chủ quan của người dân khi đường vắng đã dấy lên nhiều lo ngại. UBND tỉnh đã phải có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, không để xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Song song đó, cần xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông những tháng còn lại của năm 2020 gắn với các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đảm bảo an toàn, phù hợp và hiệu quả.

Để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cũng như đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp với các điểm kiểm soát phòng, chống dịch tại các cửa ngõ thực hiện kiểm tra, kiểm soát, kết hợp tuần tra lưu động trên các địa bàn để xử lý những trường hợp vi phạm, nỗ lực thực hiện mục tiêu kéo giảm cả về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông, trong đó giảm ít nhất 5% số người chết vì tai nạn giao thông so với năm 2019.

NGUYÊN THI