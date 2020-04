Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống dịch Covid 19 dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐ online) - Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt vừa có công điện gửi Công an tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thành phố yêu cầu tập trung chỉ đạo và thực hiện ngay một số nhiệm vụ cấp bách nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Mật độ lưu thông của các phương tiện giao thông đã trở lại khá nhộn nhịp trên tuyến QL 20 sau khi dỡ bỏ cách ly xã hội.

Công điện nêu rõ, đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay diễn ra trong thời điểm cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid 19 nên nhu cầu giao thông trong thời gian tới đây sẽ gia tăng cao hơn nhiều so với thời gian cách ly xã hội, mật độ phương tiện giao thông, tần suất của hoạt động vận tải cũng nâng dần. Chính vì vậy, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ lễ từ ngày 30/4 đến hết 3/5, đặc biệt là tiếp tục đảm bảo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch Covid 19; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn và tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về phòng chống dịch Covid 19.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị khẩn trương chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe, Cảng hàng không Liên Khường có phương án vận tải phù hợp, tuân thủ quy định phòng chống dịch, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp lễ, nhất là trên các tuyến nối Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các đầu mối giao thông lớn; yêu cầu các đơn vị vận tải tuân thủ quy tắc giao thông và các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông; đặc biệt là cần thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý, chở quá số người, tăng giá vé trái quy định; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các đầu mối giao thông trọng điểm (cảng hàng không, nhà ga, bến xe…). Đặc biệt là có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trong dịp lễ, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, chậm, huỷ chuyến và không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định.

Yêu cầu các đơn vị vận tải tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn trên các tuyến đường đèo, dốc, cung đường thường xảy ra tai nạn giao thông, đường ngang qua đường sắt, đặc biệt là cần thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý, chở quá số người; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại các bến xe, nhà ga, bến tàu, thuyền du lịch, cảnh hàng không và các điểm đón, trả khách; giảm thiểu tình trạng ùn tắc, chậm, huỷ chuyến.

Khẩn trương kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn; rà soát lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, thiết bị cảnh báo tại các điểm đen, nút giao thông, các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông; tăng cường lực lượng tổ chức, đảm bảo giao thông, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt.

Tiếp tục duy trì nghiêm, hiệu quả việc kết hợp phòng chống dịch bệnh gắn với tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông…

NGUYỄN NGHĨA