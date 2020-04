Không hợp tác sàng lọc phòng bệnh Covid-19, hành hung bảo vệ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt

(LĐ online) - Trưa 10/4, lãnh đạo TP Đà Lạt cho biết đang chỉ đạo công an xử lý nghiêm vụ việc ông Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, ngụ P.5, Q.Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) không hợp tác trong việc sàng lọc y tế phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, còn hăm dọa và đánh bảo vệ Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Lạt (ở Phường 10, TP Đà Lạt).

Cảnh vợ chồng ông Hùng (áo xám và áo đỏ) không hợp tác kê khai y tế và chửi bới y bác sĩ, bảo vệ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt (trích xuất từ Camera bệnh viện cung cấp)

Vụ việc như sau: Theo tường trình của các y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Lạt, khoảng 7 giờ 30 ngày 9/4, ô tô BS 51G - 657.06 chở 4 người; trong đó, có vợ chồng ông Hùng, vào cổng bệnh viện. Bảo vệ yêu cầu những người trên xe đo thân nhiệt phòng dịch Covid-19 nhưng tài xế nói chở người “đi cấp cứu” nên bảo vệ cho vào. Lúc này, vợ ông Hùng khám sản và cả hai đồng ý đo thân nhiệt, khai báo sàng lọc y tế, phòng dịch Covid-19.

Đến khoảng 10 giờ 50 cùng ngày, ô tô BS 51G - 657.06 quay lại cổng bệnh viện trên, anh Nguyễn Anh Tú, bảo vệ trực cổng, yêu cầu hai người ngồi trên xe qua khu vực đo thân nhiệt, khai báo sàng lọc y tế phòng dịch Covid-19 trước khi vào bệnh viện thì ông Hùng (lái ô tô) không đồng ý và hăm dọa anh Tú. Khi anh Tú giải thích thì ông Hùng cố tình lái ô tô vào cổng, quẹt kính chiếu hậu vào tay phải anh Tú. Sau đó, ông Hùng dừng xe, lao vào đấm anh Tú 3 cái và hăm dọa anh Tú.

Khi ô tô lên tới khu sàng lọc cấp cứu, ông Hùng chửi nhân viên bệnh viện và đòi hành hung bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó phòng Điều dưỡng, khi bà Thủy giải thích bệnh viện đang thực hiện theo quy định của Bộ Y tế để phòng dịch Covid-19.

Lúc này, vợ ông Hùng cũng có lời lẽ xúc phạm nhân viên bảo vệ.

Trước tình hình này, Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Lạt báo Công an P hường 10, nhờ đến can thiệp.

Chưa hết, lúc 11 giờ 30, khi ông Hùng điều khiển ô tô ra cổng bệnh viện, nhân viên trực cổng yêu cầu dừng xe thì ông Hùng tiếp tục chống đối và thách thức người này.

Sáng 10/4, bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Lạt, cho biết: Ngay khi vụ việc xảy ra, bệnh viện có gọi điện báo vụ việc đến Công an Phường 10, Đà Lạt, công an có đến nhưng không lập biên bản vụ việc. Đến chiều 9/4, cả 8 y, bác sĩ và nhân viên của bệnh viện liên quan vụ việc được mời lên Công an Phường 10 làm việc nhưng lại không có mặt ông Nguyễn Văn Hùng.

Ngày 10/4, đại diện Công an Phường10 - TP Đà Lạt cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý ông Hùng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

AN NHIÊN