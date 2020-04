Liên tiếp triệt phá 2 vụ sử dụng, tàng trữ chất ma tuý tại Lâm Hà

(LĐ online) - Sáng 25/4, Công an huyện Lâm Hà cho biết, rạng sáng nay, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm ma tuý - Kinh tế - Môi trường Công an huyện phối hợp Công an xã Tân Thanh kiểm tra hành chính nhà Hoàng Minh Tân (29 tuổi, ở thôn Tân An, xã Tân Thanh) và bắt quả tang 11 nam, nữ thanh niên đang tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng đa phần người địa phương và một số huyện lân cận.

Hiện trường nhóm thanh niên sử dụng ma tuý bị bắt rạng 25/4

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 1 gói ni long chứa 2 viên màu hồng nghi là thuốc lắc. Qua kiểm tra nhanh, Công an xác định 10/11 đối tượng dương tính với ma tuý. Qua giám định của cơ quan chức năng, xác định số tang vật thu giữ đều là ma túy tổng hợp.

Hiện, Công an huyện Lâm Hà cũng cố hồ sơ để xử lý vụ việc và nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mai Văn Năm và số cần sa trồng tại vườn thuê từ một người dân trong xã bị công an thu giữ

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 24/4, qua kiểm tra hành chính nhà Mai Văn Năm (48 tuổi, tại thôn Liên Trung, xã Tân Hà), Công an Lâm Hà phát hiện đối tượng này trồng 92 cây cần sa cao từ 1 tới 1,5m. Bước đầu, Mai Văn Năm khai nhận mượn nhà một người quen trong xã với mục đích trồng cần sa để chuyển cho cho bạn ở Đồng Nai nuôi heo. Hiện, Công an huyện Lâm Hà đang lập hồ sơ, đấu tranh làm rõ để xử lý với trường hợp nêu trên.

C.THÀNH