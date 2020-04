Ngành công an tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực

(LĐ online) - Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh sẽ tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực theo chức năng của lực lượng công an từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Trước khi tạm dừng tiếp nhận làm mới chứng minh nhân dân cho người dân để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ, lực lượng công an tổ chức các điểm lưu động về tận xã, thôn để cấp và đổi mới chứng minh nhân dân, hộ khẩu cho người dân

Theo đó, các đơn vị cho biết, sẽ tạm dừng các thủ tục hành chính liên quan đến cấp mới, đổi, cấp lại giấy chứng minh nhân dân; cấp mới, cấp đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ hộ khẩu; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; đăng ký phương tiện giao thông; thăm gặp can phạm nhân tại Nhà tạm giữ.

NGUYỄN NGHĨA – LÊ TIẾN