Quyết liệt đấu tranh chống tin giả về dịch bệnh Covid-19

(LĐ online) - Tin giả, đặc biệt là tin giả liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 được xem là nguy hiểm, gây hoang mang trong dư luận, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh của cả nước. Việc xử lý nghiêm những hành vi đăng thông tin sai sự thật đã được Công an Lâm Đồng thực hiện quyết liệt kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam.

Lực lượng An ninh mạng Công an tỉnh Lâm Đồng truy tìm dấu vết tin giả

Xử lý nhiều cá nhân đăng tin giả

Những thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19 đã và đang được cả xã hội quan tâm. Những thông tin này được xem là rất nhạy cảm, gây hoang mang dư luận nếu như không được thông tin đầy đủ và chính xác từ cơ quan có thẩm quyền. Từ khi xảy ra dịch bệnh Covid-19, ở tỉnh Lâm Đồng, tin giả về dịch bệnh này xuất hiện ngày càng nhiều. Lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở, đi đầu là lực lượng An ninh mạng đã làm rõ và xử lý nhiều cá nhân đăng tin giả ở nhiều mức độ như răn đe, xử lý vi phạm hành chính. Điển hình như 1 nhóm học sinh ở TP Đà Lạt đã làm giả phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đối với 1 bệnh nhân có kết luận dương tính với virus Corona trong khi tại thời điểm Lâm Đồng chưa được cấp phép xét nghiệm Covid-19. Hay như chủ tài khoản facebook Trang Nguyễn đã đăng thông tin về 1 người ở TP Đà Lạt bị nghi ngờ nhiễm virus Corona và đang bị cách ly, trong khi tại thời điểm đó Lâm Đồng chưa có ca nghi ngờ lây nhiễm phải cách ly.

Mới đây nhất, ngày 8/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an huyện Đức Trọng đã triệu tập 11 em học sinh tại huyện Đức Trọng để làm việc. Những em học sinh này có hành vi làm giả quyết định của UBND tỉnh về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên được nghỉ học đến hết ngày 30/4. Một em trong số này là học sinh lớp 9 khai nhận đã tải hình ảnh văn bản ngày 27/3 của UBND tỉnh Lâm Đồng "về việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4", rồi dùng phần mềm sửa ngày nghỉ học đến hết 30/4 và ngày ký văn bản là 1/4, sau đó gửi hình ảnh giả cho bạn bè trong nhóm kín xem như trò đùa trong ngày Cá tháng tư. Hình ảnh giả sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội.

Trung tá Vũ Hoàng Anh – Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “An ninh mạng với vai trò là lực lượng tuyến đầu trong công tác bảo vệ trên không gian mạng, chống các luận điệu tuyên truyền sai trái; trong đó, có những thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Hiện tại, chúng tôi đã đấu tranh xử lý 33 vụ với 52 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội. Qua đó, đã xử lý vi phạm hành chính 9 vụ với 9 trường hợp, phạt thu 95.000.000 đồng, gọi răn, cảnh cáo 17 vụ với 36 trường hợp, chuyển các đơn vị chức năng có liên quan để tiếp tục xử lý 5 vụ với 5 trường hợp.

Khởi tố hình sự vụ tung tin giả “một người chết vì Covid-19 tại Lâm Đồng”

Không chỉ dừng lại ở mức độ xử lý hành chính, răn đe, cảnh cáo, ngày 10/4 Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 1 đối tượng về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo đó, vì có mâu thuẫn với anh Hồ Hoàng Duy trú tại TP Đà Lạt trong quá trình sử dụng mạng xã hội facebook, Đinh Vĩnh Sơn (27 tuổi, trú tại Thôn 1, xã Đạ P’Loa, huyện Đạ Huoai) đã tạo 1 tài khoản facebook giả, mạo danh anh Hồ Hoàng Duy rồi dùng tài khoản giả này đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 tại TP Đà Lạt trong 1 nhóm công khai trên mạng xã hội. Đại úy Hoàng Nguyễn Việt Tiến – Đội phó Đội An ninh Văn hóa Thể Thao Thông tin Truyền thông, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng kể lại: “Vụ việc Đinh Vĩnh Sơn lập tài khoản giả mạo anh Hồ Hoàng Duy để tung tin 1 người chết vì dịch bệnh Covid-19 tại Lâm Đồng là rất nghiêm trọng. Đối tượng rất tinh vi, am hiểu công nghệ thông tin nên sau khi đăng thông tin giả, đối tượng đã xóa hết các dấu vết, xóa tài khoản. Tuy nhiên, lực lượng An ninh mạng đã kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy từng dấu vết nhỏ nhất, áp dụng các biện pháp khác khôi phục từng dữ liệu và phối hợp với công tác nghiệp vụ đấu tranh, đến phút cuối thì đối tượng đã cúi đầu nhận tội. Sơn thừa nhận, thông tin anh ta đăng tải là bịa đặt, mục đích để hãm hại anh Hồ Hoàng Du”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị đối với đối tượng Đinh Vĩnh Sơn

Từ vụ việc này cũng như hàng loại vụ đăng tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 ở Lâm Đồng, có thể thấy, không chỉ đăng thông tin để câu like, câu view, mà những thông tin giả được đăng tải ở Lâm Đồng là bởi trò đùa và sự vô ý thức của người trong cuộc. Đại úy Hoàng Nguyễn Việt Tiến – Đội phó Đội An ninh Văn hóa Thể thao Thông tin Truyền thông, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh khuyến cáo: “Đối với người dùng mạng xã hội hiện nay, trong quá trình đăng ký mạng thì phải chú ý việc bảo mật tài khoản của mình. Những hình ảnh và thông tin cá nhân nên để ở chế độ bạn bè hoặc riêng tư, không nên đăng tải quá nhiều nội dung công khai, đặc biệt là họ tên, giấy chứng minh nhân dân và những giấy tờ khác trên không gian mạng, rất dễ bị người khác lợi dụng, tải về và giả mạo”.

Về biện pháp đấu tranh cũng như kế hoạch trong thời gian tới, Thượng tá Trương Minh Đương – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng quả quyết: “Thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng chống dịch Covid-19, lực lượng Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành kiên quyết đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp đăng tin không đúng sự thật về dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hướng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tùy theo tính chất, mức độ của từng vụ việc má có hình thức xử lý phù hợp để răn đe, phòng ngừa chung”.

Đăng thông tin giả nhưng sẽ bị xử lý thật là điều mà bất cứ ai dùng mạng xã hội đều phải biết. Đặc biệt, trong giai đoạn cả nước đang căng mình chống dịch Covid-19 thì những hành vi làm ảnh hưởng đến công tác chống dịch, những thông tin sai sự thật về dịch bệnh sẽ phải xử lý nghiêm.

ĐỨC HUY