Tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian cách ly toàn xã hội

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, không để xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, cần xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông những tháng còn lại của năm 2020 gắn với các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đảm bảo an toàn, phù hợp và hiệu quả.

NG.NGHĨA