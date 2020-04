Thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, quậy phá: Bài toán nan giải

Thời gian gần đây, một bộ phận thanh, thiếu niên, trong đó có nhiều em còn đang ngồi trên ghế nhà trường tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường tại TP Đà Lạt và các huyện lân cận, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông. Bằng cách nào để xóa triệt để hành vi vi phạm nêu trên cũng như thay đổi nhận thức của nhóm đối tượng này đang là bài toán nan giải và chưa có lời giải đối với nhiều bên liên quan.

Gần 50 trường hợp đua xe, chạy quá tốc độ, tụ tập cổ vũ đua xe... bị xử phạt hành chính từ đầu năm tới nay.

Theo phản ánh của người dân TP Đà Lạt, từ đầu năm tới nay, vào thời điểm sau 18 giờ, khi đường phố thông thoáng phương tiện đi lại là xuất hiện một nhóm thanh, thiếu niên sử dụng xe mô tô đột ngột rồ ga, lạng lách chạy với tốc độ cao, bốc đầu đi xe 1 bánh tại một số khu vực hồ Tuyền Lâm, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phan Chu Trinh, Hùng Vương... cùng với đó là nhiều thanh, thiếu niên khác tụ tập cổ vũ hành vi trái pháp luật. Điều đánh lo ngại là nhóm thanh niên quậy phá này có dấu hiệu sử dụng ma túy, nhiều trường hợp đang ở độ tuổi rất trẻ (từ 14 tới 20 tuổi), phần lớn đã nghỉ học, nhưng có em còn đang là học sinh bậc THCS, THPT trên địa bàn TP Đà Lạt.

Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự (CSGT-TT), Công an TP Đà Lạt tho biết, các thanh, thiếu niên khi tổ chức tụ tập quậy phá thường thông qua mạng xã hội, hình thành nhóm kín và rủ nhau tới một số địa điểm vắng lực lượng chức năng, nơi đường thông thoáng... để chạy tốc độ cao, chạy xe 1 bánh, cổ vũ đua xe... Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng thành phố đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và tổ chức ra quân ngăn chặn nhưng gặp không ít khó khăn. Do các đối tượng thường chạy xe tốc độ cao, di chuyển liên tục và có cả người “canh gác”, gây khó khăn cho lực lượng công an.

Từ đầu năm tới thời điểm này, đầu tháng 4/2020, bằng các biện pháp công tác, kết hợp với lực lượng hóa trang và lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai, Đội CSGT-TT đã bắt quả tang, làm hồ sơ xử lý gần 50 trường hợp cùng phương tiện vi phạm các lỗi: đua xe, điều khiển xe bằng 1 bánh, cổ vũ hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ... Một cán bộ Đội CSGT-TT cho hay, trong lúc vây bắt các đối tượng tụ tập quậy phá, lực lượng chức năng không dám truy đuổi, ngăn cản gắt gao vì sợ gây ra tai nạn đáng tiếc. Đội CSGT-TT, Công an TP Đà Lạt đã nhiều lần tiến hành mời phụ huynh, người thân đại diện giám hộ các thanh, thiếu niên vi phạm đến trụ sở làm công tác tuyên truyền, xử phạt hành chính. Thế nhưng, hiệu quả đem lại chưa có dẫu hiệu chuyển biến rõ rệt.

“Quá trình tiếp xúc với các bậc phụ huynh, người thân của các em, thông tin chúng tôi nhận được là phần lớn bố mẹ, người thân các em bận đi làm, gia đình quá nuông chiều, không có thời gian bên con cái trong thời gian dài, dẫn tới nhiều em sa ngã, tìm kiếm nhóm bạn xấu chơi cùng, tụ tập hút chích, đua xe, quậy phá tìm kiếm cảm giác mạnh, thể hiện cái tôi cá nhân. Trong số các em vi phạm, chúng tôi phát hiện nhiều trường hợp vi phạm lần hai, lần ba” - một cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt chia sẻ trong buổi mời phụ huynh, người thân các trường hợp đua xe, tụ tập quậy phá đến trụ sở Công an TP Đà Lạt làm việc vào sáng 21/4.

Từ thực tế trên, có thể thấy việc nhóm thanh, thiếu niên đua xe trái phép trên địa bàn những ngày qua ngoài trách nhiệm của bản thân các em còn có lỗi của người lớn, mà ở đây chủ yếu là cha mẹ, người thân và thầy, cô giáo trong nhà trường. Riêng về đối tượng học sinh vi phạm, theo cơ quan chức năng, nếu được giáo dục tốt, quản lý chặt chẽ ngay từ đầu sẽ ít trường hợp vi phạm hơn, vì lứa tuổi các em đều chưa được phép sử dụng xe máy có dung tích xi - lanh từ 50 cm3 trở lên và chưa đủ tuổi cấp giấy phép lái xe.

Đội CSGT-TT cho biết thêm, ngoài xử lý về mặt hành chính, đơn vị cũng yêu cầu thanh, thiếu niên đua xe, lạng lách, chạy quá tốc độ... viết cam đoan, cam kết, cho gia đình bảo lãnh, giáo dục. Đồng thời, chuyển thông tin từng trường hợp vi phạm về phường, xã tiếp tục theo dõi, quản lý. Như vậy, việc lực lượng chức năng xử phạt, răn đe chỉ là giải pháp phần ngọn của vấn đề. Vì vậy, rất cần sự chung tay phối hợp tích cực hơn nữa của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, để tệ nạn này giảm thiểu ở mức thấp nhất trong thời gian tới.

