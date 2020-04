Trắng đêm xử lý xe mô tô phân khối lớn gây náo loạn trên Quốc lộ 20

(LĐ online) - Chiều 30/4, Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng (đóng tại huyện Di Linh) cho biết, trong đêm 29/4, đơn vị phối hợp cùng Đội CSGT Công an huyện Di Linh đã ngăn chặn, xử lý hơn 100 xe máy độ chế, xe mô tô phân khối lớn chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô gây mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 20.

35 xe máy độ chế, xe mô tô phân khối lớn vi phạm giao thông bị lực lượng CSGT Trạm Di Linh tạm giữ

Theo Thiếu tá Vũ Tiến Việt - Trạm trưởng Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng đóng tại Di Linh, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám Đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trong đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 20, nhất là đợt trước, trong và sau dịp lễ 30/4 và 1/5, những ngày qua, Trạm CSGT Di Linh đã phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Di Linh liên tục ra quân chốt chặn, kiểm tra các phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 20 qua địa bàn huyện Di Linh. Trong đó, trọng tâm là các loại xe mô tô phân khối lớn, xe độ chế, là các phương tiện đang gây nhiều bức xúc cho người dân sinh sống hai bên Quốc lộ 20.

Chỉ trong chiều và đêm 29/4, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý trên 100 xe máy độ chế, xe mô tô phân khối lớn mà người điều khiển vi phạm các quy định khi tham gia giao thông. Trong đó, lỗi nhiều nhất là chạy quá tốc độ cho phép, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT, phương tiện tham gia không đảm bảo an toàn kỹ thuật... Tất cả các xe máy độ chế, xe mô tô vi phạm các quy định Luật Giao thông đường bộ đều được lực lượng CSGT chốt chặn, đón lõng tại Trạm thu phí Liên Đầm (xã Liên Đầm, huyện Di Linh). Thống kê cho thấy trong đêm 29/4, Chốt CSGT đóng tại huyện Di Linh đã xử lý trên 100 xe máy độ chế, xe mô tô phân khối lớn vi phạm các quy định Luật Giao thông đường bộ; trong đó, tạm giữ 35 phương tiện.

Theo Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT Lâm Đồng, đóng tại huyện Di Linh, từ ngày 27/4 đến nay, đơn vị đã phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Di Linh kiểm tra, xử lý trên gần 200 trường hợp là xe máy độ chế, xe mô tô phân khối lớn vi phạm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Hiện, các đơn vị đang tạm giữ hơn 60 xe máy độ chế, xe mô tô phân khối lớn để xử lý theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG