Từ clip đua xe, bốc đầu, lạng lách... xử phạt thêm 11 ''quái xế'' khác

(LĐ online) - Quá trình xác minh thông tin từ một số clip đua xe trên cao tốc Liên Khương - Prenn, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường... từ nhóm thanh niên vi phạm trước đó, Đội CSGT Công an TP Đà Lạt đã xác minh và triệu tập, xử phạt hành chính thêm 11 trường hợp khác.

CSGT Đà Lạt mời gia đình, người thân các thanh thiếu niên vi phạm Luật giao thông lên tuyên truyền, làm cam kết giáo dục vào sáng ngày 21/4

Ngày 21/4, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự (CSGT-TT), Công an TP Đà Lạt đã tiến hành mời hơn 21 người gồm: Phụ huynh, người thân đại diện giám hộ các thanh thiếu niên đã có hành vi đua xevà các cá nhân vi phạm đến trụ sở Công an TP Đà Lạt làm việc.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội CSGT - TT, Công an TP Đà Lạt cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Lâm Đồng về mở đợt cao điểm tổng kiểm soát xe ôtô chở khách, xe tải chở vật liệu xây dựng và phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Đội CSGT-TT đã tham mưu lãnh đạo Công an TP Đà Lạt chỉ đạo Công an các phường, xã, đội nghiệp vụ ra quân thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Công an tỉnh.

Liên tục những ngày qua, Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt đã bắt giữ 8 đối tượng cùng 8 xe môtô và 2 bộ dụng cụ sử dụng chất ma túy khu vực hồ Tuyền Lâm và đồi Thánh Mẫu về hành vi nẹt pô, phóng xe quá tốc độ, điều khiển xe 1 bánh, thay đối kết cấu xe… Tiến hành xác minh, mở rộng, cơ quan chức năng đã làm rõ thêm 14 trường hợp khác. Đến nay, lực lượng chức năng đã tạm giữ 23 xe môtô, hoàn thiện hồ sơ xử lý 19 đối tượng liên quan, còn 3 đối tượng không hợp tác, chưa lên làm việc.

Đặc biệt, trong các trường hợp vi phạm có D.V.N.Q (16 tuổi, ngụ đường Nguyễn Trãi, TP Đà Lạt), là một trong những “quái xế” đua xe trên đường cao tốc gây bức xúc dư luận địa phương. Theo thông tin ban đầu, chiều 24/3/2020, Q. điều khiển xe môtô biển số 49B1-571.89 cùng một số đối tượng khác tụ tập đua xe ngay trên đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt. Trong lúc đua, Quang nằm dài trên yên xe, chạy với tốc độ rất nhanh trước sự cổ vũ, quay phim của nhiều thanh niên khác trong nhóm.

Công an TP Đà Lạt đã chuyển hồ sơ sự việc cho Công an huyện Đức Trọng tiếp tục xác minh, mở rộng các đối tượng đua xe cùng với nhóm của Quang trong clip.

Ngoài xử lý về mặt hành chính, trong sáng nay, Đội CSGT-TT cho hay đã yêu cầu người vi phạm viết cam đoan, cam kết, đồng thời cho gia đình bảo lãnh, giáo dục, chuyển thông tin từng trường hợp vi phạm về phường, xã tiếp tục theo dõi, quản lý.

C.PHONG