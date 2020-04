UBND tỉnh yêu cầu sớm rà soát thay thế, bổ sung hệ thống biển báo giao thông

Để đạt được mục tiêu của UBND tỉnh đề ra tiếp tục giảm cả 3 mặt, trong đó giảm ít nhất 5% số người chết vì tai nạn giao thông so với năm 2019 và thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông 2020 là “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chính quyền các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc cần đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục an toàn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, trọng tâm là Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Nghị định số 100 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị sớm rà soát để thay thế, bổ sung hệ thống biển báo, pa nô, áp phích về an toàn giao thông trên toàn bộ hệ thống đường giao thông trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền với nội dung và hình thức ngắn gọn, dễ hiểu, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đặc biệt chú trọng đến các phương thức tuyên truyền có tác động mạnh mẽ đến các đối tượng cá biệt, thường xuyên có hành vi vi phạm pháp luật an toàn giao thông; xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân.

NGUYỄN NGHĨA