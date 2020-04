Vừa ra tù lại phạm tội tàng trữ ma tuý

(LĐ online) - Tin từ Công an huyện Đạ Tẻh cho biết, khoảng 9 giờ sáng 15/4, trên tuyến Tỉnh lộ 721 (đoạn qua xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh), Tổ tuần tra kiểm soát an toàn giao thông Công an huyện Đạ Tẻh đã bất ngờ phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm, Tổ tuần tra đã phát hiện trên người đối tượng có 01 bịch ni long chứa tinh thể màu trắng được giấu trong túi quần, nghi là ma túy.

Đối tượng Quý bị tạm giữ tại hiện trường sáng 15/4

Tiến hành làm việc, đối tượng khai tên là Lại Duy Quý (30 tuổi, thường trú tại Tổ dân phố 5C, thị trấn Đạ Tẻh) vừa mua số ma túy trên của một đối tượng chưa rõ tên tại huyện Đạ Huoai về để sử dụng.

Tiến hành giám định tang vật, lực lượng chức năng xác định Quý đang tàng trữ 0,53gr ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đạ Tẻh đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Quý. Điều đáng nói, Quý là người vừa mới ra tù chua bao lâu vì tội trộm cắp tài sản.

Đây là lần thứ 3 trong 6 tháng qua, Tổ tuần tra cảnh sát giao thông Công an huyện Đạ Tẻh phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý trên Tỉnh lộ 721.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN