Bảo Lâm: Hơn 91% vụ phạm pháp hình sự được điều tra khám phá

Tin từ Công an huyện Bảo Lâm cho biết, trong 5 năm qua (2015 - 2020), trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã xảy ra 302 vụ phạm pháp hình sự, lực lượng Công an huyện đã điều tra khám phá được 277/302 vụ, đạt 91,7%. Đã khởi tố 280 vụ với 498 bị can về các tội giết người, hiếp dâm trẻ em, dâm ô với trẻ em, cướp tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cố ý làm hư hỏng tài sản, cố ý gây thương tích... Kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát huyện truy tố 254 vụ với 502 bị can. Bắt, vận động đầu thú 43 đối tượng truy nã. Xử phạt vi phạm hành chính 224 vụ với 601 đối tượng, số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Đặc biệt, cũng trong 5 năm qua, trên địa bàn huyện xảy ra 21 vụ trọng án và lực lượng Công an huyện cũng đã điều tra khám phá được 21/21 vụ, đạt 100%.

NGUYỄN NGHĨA