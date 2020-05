Bắt đối tượng tàng trữ ma túy cất giấu nhiều vũ khí

(LĐ online) - Đêm 29/5, Công an TP Bảo Lộc cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Cường (24 tuổi, ngụ tại thôn Tân Hương, xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ các hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”.

Đối tượng Trần Minh Cường tại cơ quan Công an TP Bảo Lộc

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 29/5, các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy Công an TP Bảo Lộc phối hợp cùng Công an xã Lộc Thanh đã cải trang, mật phục đột kích vào căn nhà trên đường Lê Lợi (thuộc thôn Tân Hương, xã Lộc Thanh) bắt quả tang Trần Minh Cường đang tàng trữ chất ma túy trái phép. Qua khám xét, công an phát hiện và thu giữ 3 gói nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá, hiện chưa xác định được khối lượng) do Cường đang cất dấu trong người.

Khám xét khẩn cấp căn nhà Cường đang ở, các trinh sát còn phát hiện thêm 1 vật nghi lựu đạn đang nguyên kíp nổ, 1 kiếm Nhật, 1 áo giáp chống đạn và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Ngay sau đó, công an đã niêm phong, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan; đồng thời, ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Cường để phục vụ công tác đấu tranh làm rõ vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Bảo Lộc tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

K.PHÚC