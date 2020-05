Bắt khẩn cấp 2 thanh niên đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản

(LĐ online) - Chiều 25/5, Công an huyện Di Linh thông tin, đơn vị vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp 2 nghi can gồm: K’Brík (18 tuổi) và Poa Đam Sửu (17 tuổi), cùng ngụ tại Thôn 3 (xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh) để điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra của cơ quan công an, vào ngày 12/5, phát hiện nhà gia đình bà Ka Thịp (Thôn 3, xã Đinh Trang Hòa) không đóng cửa sổ, nên K’Brík và Poa Đam Sửu bàn nhau đột nhập trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc gia đình bà Ka Thịp đi vắng, 2 thanh niên này đã đột nhập qua cửa sổ vào nhà trộm con heo đất rồi đập lấy tổng cộng 12,4 triệu đồng. Sau khi lấy trộm tiền, K’Brík và Poa Đam Sửu cùng nhau bỏ trốn khỏi địa phương rồi chia tiền tiêu xài.

Sau khi phát hiện bị mất trộm tiền, gia đình bà Ka Thịp đã trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an xã Đinh Trang Hòa đã có mặt phối hợp cùng Công an huyện Di Linh khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, truy tìm thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định K’Brík và Poa Đam Sửu là các nghi can trực tiếp gây ra vụ trộm nên đã bố trí lực lượng truy tìm, vây bắt. Sau nhiều ngày biệt tăm khỏi địa phương, vào đêm 24/5, khi K’Brík và Poa Đam Sửu có mặt tại địa phương đã bị công an khống chế bắt giữ.

Bước đầu tại cơ quan công an, K’Brík và Poa Đam Sửu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ việc đang được Công huyện Di Linh tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

H.ĐƯỜNG